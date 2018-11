Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019, la graduatoria maschile dopo la 15 km a tc di Ruka

Dopo la 15 km a tecnica classica disputata a Ruka, questa è la nuova classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019 per quanto riguarda il settore maschile:

COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2018-2019 MASCHILE

1. Alexander Bolshunov (RUS) 200

2. Emil Iversen (NOR) 130

3. Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) 109

4. Calle Halfvarsson (SWE) 96

5. Erik Brandsdal (NOR) 60

6. Martin Johnsrud Sundby (NOR) 50

7. Andrey Larkov (RUS) 45

7. Gleb Retivykh (RUS) 45

9. Alex Harvey (CAN) 41

10. Sondre Turvoll Fossli (NOR) 40

10. Maxim Vylegzhanin (RUS) 40

12. Ristomatti Hakola (FIN) 38

13. Iivo Niskanen (FIN) 36

14. Martin Loewstroem Nyenget (NOR) 34

15. Federico Pellegrino (ITA) 30

16. Andrey Sobakarev (RUS) 26

16. Didrik Toenseth (NOR) 26

18. Simen Hegstad Krueger (NOR) 24

19. Alexey Cervotkin (RUS) 22

19. Jovian Hediger (SUI) 22

21. Kasper Stadaas (NOR) 20

21. Ivan Yakimushin (RUS) 20

23. Lucas Chavanat (FRA) 18

23. Sjur Roethe (NOR) 18

25. Francesco De Fabiani (ITA) 16

25. Baptiste Gros (FRA) 16

27. Ilia Semikov (RUS) 15

27. Sindre Bjoernestad (NOR) 15

29. Joni Maeki (FIN) 14

30. Thomas Bing (GER) 13

30. Lauri Vuorinen (FIN) 13













Foto: Valerio Origo