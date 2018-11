Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019, la graduatoria femminile dopo la 10 km a tc di Ruka

Dopo la 10 km a tecnica classica disputata a Ruka, questa è la nuova classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019 per quanto riguarda il settore femminile:

COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO 2018-2019 FEMMINILE

1. Yulia Belorukova (RUS) 145

2. Therese Johaug (NOR) 100

3. Krista Parmakoski (FIN) 85

4. Maja Dahlqvist (SWE) 80

4. Charlotte Kalla (SWE) 80

6. Ida Ingemarsdotter (SWE) 75

7. Natalia Nepryaeva (RUS) 65

8. Stina Nilsson (SWE) 64

9. Ebba Andersson (SWE) 60

10. Sadie Bjornsen (USA) 56

11. Ingvild Flugstad Oestberg (NOR) 55

12. Maiken Caspersen Falla (NOR) 50

13. Lucia Scardoni (ITA) 36

14. Moa Lundgren (SWE) 32

15. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (NOR) 29

16. Anna Dyvik (SWE) 26

16. Ragnhild Haga (NOR) 26

18. Teresa Stadlober (AUT) 22

18. Katja Visnar (SLO) 22

20. Evgenia Shapovalova (RUS) 20

20. Heidi Weng (NOR) 20

22. Jessica Diggins (USA) 18

22. Greta Laurent (ITA) 18

24. Anna Svendsen (NOR) 18

25. Hanna Falk (SWE) 17

26. Lidia Durkina (RUS) 16

26. Anamarija Lampic (SLO) 16

28. Sophie Caldwell (USA) 15

29. Laura Gimmler (GER) 15

30. Tiril Udnes Weng (NOR) 15













federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse