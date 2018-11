Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka 2018: Therese Johaug, il ritorno della regina! La norvegese domina la 10 km a tc!

Dopo due stagioni in cui è stata fermata dalla squalifica per doping (uso del clostebol), Therese Johaug bagna il proprio ritorno alle gare, a Ruka, con una vittoria che lascia poco spazio a repliche sul suo stato di forma già in apertura della stagione. Nella 10 km a tecnica classica odierna, dietro la due volte vincitrice della Coppa del Mondo, arriva la coppia svedese formata da Charlotte Kalla ed Ebba Andersson, che spedisce giù dal podio l’altra norvegese Ingvild Flugstad Oestberg. Quinto posto per la vincitrice della prova sprint di ieri, Yulia Belorukova. Per la ventottenne nata a Os si tratta del successo numero 43 in Coppa del Mondo, nonché del podio numero 101.

L’unica a reggere il ritmo della Johaug, per due chilometri e altrettanti intertempi, è la sua connazionale Oestberg, che le resta davanti di pochi decimi. La ventottenne nata a Gjovik, due volte oro olimpico, paga però lo sforzo dal terzo chilometro in poi, lasciando la pluricampionessa del mondo sola a dominare la scena della gara. Il tempo finale della Johaug è di 28’02″5. Per la Oestberg non c’è neanche la gioia del podio, perché viene superata da Kalla (28’25”) e Andersson (28’35″3). Per la Belorukova c’è un onorevole quinto posto con 28’57″4, con cui precede di sei decimi la finlandese Krista Parmakoski (28’58”). Settimo posto per Natalia Nepryaeva (29’09″6), mentre vanno a chiudere la top ten Sadie Bjornsen (USA, 29’13”), Astrid Jacobsen (Norvegia, 29’18″1) e Ragnhild Haga (Norvegia, 29’28″7), che proprio qui aveva vinto la sua prima gara in carriera un anno fa. Finiscono al 13° e 14° posto Heidi Weng (Norvegia) e Jessica Diggins (USA), le prime due classificate della scorsa stagione di Coppa del Mondo. Lucia Scardoni, unica italiana in gara oggi, dopo il settimo posto della sprint di ieri raccoglie il tempo di 30’47”, a 2’44” dalla Johaug, che non riesce a valerle la zona punti, dal momento che termina al 39° posto.













federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Espen E / Shutterstock