Ciclismo su pista, Qualificazioni Tokyo 2020: i ranking olimpici aggiornati. Italia ben piazzata con gli inseguimenti a squadre

Il percorso di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 del ciclismo su pista è entrato nel vivo. Le prime due tappe della Coppa del Mondo 2018-2019 hanno infatti assegnati punti pesanti per le graduatorie da cui usciranno le nazioni qualificate per la rassegna a cinque cerchi. Andiamo quindi a scoprire i ranking olimpici aggiornati per tutte le specialità, concentrandoci sulla situazione dell’Italia.

Inseguimento a squadre

Ottime notizie per l’Italia in questa specialità, visto che al momento qualificheremmo a Tokyo entrambi i quartetti dell’inseguimento. In campo maschile l’Italia è terza, mentre al femminile è quarta, in entrambi i casi fa parte quindi delle prime otto che otterranno il pass.

Uomini

1 USA 1200 2 NUOVA ZELANDA 1200 3 ITALIA 1200 4 COLOMBIA 1080 5 AUSTRALIA 1080 6 SVIZZERA 1080 7 GRAN BRETAGNA 960 8 MESSICO 960 9 GERMANIA 900 10 CANADA 900

Donne

1 GRAN BRETAGNA 1200 2 USA 1200 3 AUSTRALIA 1200 4 ITALIA 1080 5 NUOVA ZELANDA 1080 6 MESSICO 1080 7 GERMANIA 960 8 CANADA 960 9 POLONIA 900 10 CILE 900

Madison

Con la situazione attuale l’Italia potrebbe schierare una coppia sia al maschile che al femminile, vista la qualificazione nell’inseguimento a squadre. Guardando comunque le classifiche, l’Italia si trova in 11ma posizione al femminile, mentre è più distante al maschile, 17ma.

Uomini

1 AUSTRALIA 1380 2 BELGIO 1200 3 USA 1200 4 MESSICO 1080 5 NUOVA ZELANDA 1080 6 GERMANIA 1080 7 GRAN BRETAGNA 960 8 CILE 960 9 COLOMBIA 900 10 SPAGNA 900 17 ITALIA 660

Donne

1 MESSICO 1200 2 DANIMARCA 1200 3 AUSTRALIA 1200 4 NUOVA ZELANDA 1140 5 CANADA 1080 6 RUSSIA 1080 7 USA 960 8 OLANDA 960 9 COLOMBIA 900 10 GRAN BRETAGNA 900 11 ITALIA 840

Omnium

Stesso criterio per questa specialità, quindi l’Italia avrebbe diritto a schierare un atleta in entrambe le gare visto il pass ottenuto nell’inseguimento a squadre. Saremmo comunque ben posizionati in classifica visto che ci troviamo in sesta posizione sia al maschile che al femminile.

Uomini

1 CINA 600 2 AUSTRALIA 600 3 GRAN BRETAGNA 600 4 VENEZUELA 600 5 ECUADOR 540 6 ITALIA 540 7 DANIMARCA 480 8 NUOVA ZELANDA 480 9 MESSICO 480 10 POLONIA 450

Donne

1 AUSTRALIA 600 2 OLANDA 600 3 USA 600 4 GRAN BRETAGNA 540 5 MESSICO 540 6 ITALIA 480 7 COLOMBIA 480 8 CANADA 450 9 RUSSIA 450 10 VENEZUELA 420

Velocità a squadre

Continuano le grandi difficoltà dell’Italia in questa specialità, dove ci troviamo in 19ma posizione al femminile e in 21ma al maschile. Solo le prime otto nazioni si qualificheranno e al momento sembra quindi difficile pensare di ottenere il pass.

Uomini

1 NUOVA ZELANDA 900 2 OLANDA 900 3 TRINIDAD E TOBAGO 900 4 FRANCIA 810 5 COLOMBIA 810 6 AUSTRALIA 810 7 GERMANIA 720 8 BRASILE 720 9 POLONIA 675 10 VENEZUELA 675 21 ITALIA 405

Donne

1 RUSSIA 600 2 MESSICO 600 3 AUSTRALIA 600 4 UCRAINA 540 5 USA 540 6 NUOVA ZELANDA 540 7 GERMANIA 480 8 CANADA 480 9 OLANDA 450 10 CUBA 450 19 ITALIA 270

Velocità individuale

Per velocità individuale e keirin le nazioni già qualificate nella velocità a squadre potranno schierare due atleti ciascuna, a cui si aggiungeranno altre sette nazioni in base al ranking, che potranno schierare un atleta. L’Italia si trova comunque lontana anche in questo caso, 21ma al femminile e 24ma al maschile.

Uomini

1 AUSTRALIA 1140 2 OLANDA 1080 3 COLOMBIA 900 4 TRINIDAD E TOBAGO 870 5 NUOVA ZELANDA 840 6 GRAN BRETAGNA 810 7 GERMANIA 745 8 RUSSIA 690 9 FRANCIA 690 10 CANADA 600 24 ITALIA 150

Donne

1 MESSICO 1140 2 RUSSIA 1140 3 AUSTRALIA 1080 4 NUOVA ZELANDA 990 5 USA 810 6 GERMANIA 750 7 UCRAINA 750 8 CANADA 750 9 OLANDA 690 10 FRANCIA 600 21 ITALIA 190

Keirin

Al momento la specialità peggiore per l’Italia che è 24ma al femminile e 27ma al maschile. Anche in questo caso difficile ipotizzare la qualificazione.

Uomini

1 AUSTRALIA 1140 2 COLOMBIA 1020 3 FRANCIA 990 4 GERMANIA 960 5 NUOVA ZELANDA 900 6 TRINIDAD E TOBAGO 870 7 CANADA 825 8 GRAN BRETAGNA 780 9 POLONIA 660 10 GUATEMALA 535 27 ITALIA 91

Donne

1 FRANCIA 1050 2 AUSTRALIA 1050 3 NUOVA ZELANDA 1020 4 CANADA 1020 5 RUSSIA 840 6 MESSICO 810 7 GRAN BRETAGNA 720 8 USA 695 9 OLANDA 690 10 COLOMBIA 600 24 ITALIA 180













