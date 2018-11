Ciclocross, Europei 2018: i risultati delle categorie giovanili. Pidcock conquista il titolo Under 23, al femminile settima Sara Casasola

Sono stati assegnati i titoli nelle categorie giovanili agli Europei di ciclocross a s-Hertogenbosch (Olanda). Questa rassegna iridata continentale si è aperta con le gare delle categorie Under 23 e Juniores, in cui i padroni di casa sono stati assoluti protagonisti, mentre gli azzurri hanno colto qualche buon piazzamento. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati.

Partiamo dalla gara maschile Under 23 dove il britannico Thomas Pidcock vince il duello con il belga Eli Iserbyt e ottiene la medaglia d’oro. Il 19enne di Leeds si prende la rivincita dopo l’argento dello scorso anno e riesce a staccare il campione iridato subito nel secondo giro. Sfuma quindi il bis per Iserbyt, che chiude con un ritardo di 30”. Medaglia di bronzo per il francese Antoine Benoist a 45”. Quattordicesimo posto per Jakob Dorigoni, che dopo una buona partenza si spegne progressivamente e chiude a 1’57”, mentre Antonio Folcarelli è 28° a 3’40”.

In campo femminile dominio dell’Olanda, che monopolizza il podio. Titolo conquistato da Ceylin Del Carmen Alvarado che attacca nel primo giro e fa poi corsa solitaria per il resto della gara, chiudendo in 40’31”. Alle sue spalle si piazza con 22” di ritardo Inge Van Der Heijden, mentre a 49” arriva Fleur Nagengast. Per l’Italia arriva il buon settimo posto di Sara Casasola, che è restata con le migliori fino a metà gara, cedendo poi un po’ nel finale e chiudendo con 1’55” di ritardo. Per quanto riguarda le altre azzurre, Francesca Baroni è 13ma a 2’27”, Gaia Realini 18ma a 2’56” e Silvia Persico 26ma a 4’07”.

Infine negli uomini Juniores vittoria dell’olandese Pim Ronhaar, che sferra l’attacco decisivo nel terzo giro e fa il vuoto dietro di sé, tagliando il traguardo in solitaria in 44’53”. Completano il podio i belgi Witse Meeussen a 14” e Thibau Nys a 21”, che batte nella volata per il bronzo il connazionale Jelle Vermoote. Lontani gli azzurri, il migliore è Davide Toneatti 22° a 2’29”, mentre Emanuele Huez è 30° a 2’47” e Alessandro Verre 46° a 3’56”.













alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter EK Veldrijden