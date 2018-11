Ciclocross, Europei 2018: dominio di Mathieu van der Poel che difende il titolo, 18° posto per Gioele Bertolini

L’olandese Mathieu van der Poel domina a s-Hertogenbosch e davanti al pubblico di casa si laurea per il secondo anno consecutivo campione europeo di ciclocross. Il fuoriclasse 23enne è riuscito a mettersi alle spalle il grande rivale, il tre volte campione iridato belga Wout van Aert, staccandolo nel secondo giro. Sul terzo gradino del podio sale un altro belga, Laurens Sweeck.

Partenza a tutta di Wout van Aert, che riesce subito a fare il vuoto e chiude il primo giro con 3” di vantaggio su un terzetto formato da Mathieu van der Poel, il belga Toon Aerts e l’olandese Lars van der Haar. Nella successiva tornata van der Poel raggiunge van Aert e poi nel tratto pianeggiante sferra un attacco secco e lo stacca, transitando sul traguardo con 3” di margine. L’olandese aumenta il gap nel terzo giro, portandolo a 10”, mentre a 23” transita un quartetto con Aerts e van der Haar raggiunti dai belgi Laurens Sweeck e Michael Vanthourenhout.

Da lì in poi non c’è sostanzialmente gara con van der Poel che continua a volare e aumenta progressivamente il gap su tutti i rivali. L’olandese trionfa così in solitaria con 14” di vantaggio su van Aert, mentre la lotta per il bronzo viene vinta da Sweeck che termina a 18”, davanti a Vanthourenhout (30”) e Aerts (33”). Gioele Bertolini, unico azzurro in gara, chiude in 18ma posizione con un ritardo di 3’20”. Il 23enne lombardo non è riuscito a brillare oggi, con una gara in calando, che non l’ha mai visto nel vivo dell’azione.













Foto: Valerio Origo