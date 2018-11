Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2018: ottimo terzo posto per Alice Maria Arzuffi dietro a Lucinda Brand e Annemarie Worst

Nella gara Elite femminile della quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 in scena a Tabor (Repubblica Ceca) arriva il secondo podio di giornata per l’Italia. Alice Maria Arzuffi conferma l’ottimo momento di forma e, dopo la vittoria del Superprestige della scorsa settimana, trova una splendida terza posizione. L’azzurra è stata molto abile nel tenersi alla larga dalle cadute che hanno contraddistinto la prova sull’insidioso percorso ed è rimasta sempre nelle posizioni di testa, dimostrando di poter competere alla pari con le migliori. La vittoria è andata all’olandese Lucinda Brand che ha chiuso in 40’19” precedendo di 5” la connazionale Annemarie Worst e l’italiana. L’altra azzurra in gara, Eva Lechner, ha pagato a caro prezzo una caduta nel secondo giro e ha terminato a 1’30” in 19a posizione.

Ottima partenza per le due azzurre, con Lechner che si porta anche in testa nella prima parte del primo giro mentre Arzuffi rimane più coperta. All’inizio della seconda tornata il primo momento chiave della gara: una caduta nelle posizioni di vertice coinvolge la 38enne bolzanina che perde terreno e scivola nelle retrovie. Al contrario, la 23enne brianzola è brava a rimanere fuori dai guai e si porta nel gruppo di testa. Al termine del secondo giro Worst guida la corsa con 6” di vantaggio sulla coppia formata da Arzuffi e Van Loy. Nella terza tornata l’italiana ricuce lo strappo e si compone un gruppo di sette atlete in testa alla corsa: ne fanno parte oltre all’azzurra, la campionessa mondiale Sanne Cant, le olandesi Annemarie Worst, Lucinda Brand, Denise Betsema e Ceylin Del Carmen Alvaredo e la belga Ellen Van Loy.

L’equilibrio prosegue fino all’inizio del quinto ed ultimo giro. Prima Alvarado perde contatto dalle migliori, poi Cant scivola a terra vedendo sfumare le possibilità di podio. Un attimo dopo Brand trova l’allungo decisivo e si invola verso la vittoria. Alle sue spalle Worst prova a rientrare ma deve accontentarsi della seconda posizione. Nella volata per il podio Arzuffi trova il guizzo giusto e supera Van Loy e Betsema.



L’olandese Marianne Vos (oggi assente) rimane al comando della classifica generale di Coppa del Mondo con 225 punti, ma Sanne Cant recupera grazie al 6° posto odierno e si porta in seconda posizione a quota 207. Terza l’altra belga Ellen Van Loy a 198 punti. Lechner rimane al momento la migliore delle azzurre (6a con 161 punti).













Foto: Luigi Mariani / LivePhotoSport