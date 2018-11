Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Berlino 2018: torna Elia Viviani, qualche assenza nella Nazionale italiana

Terza tappa per la Coppa del Mondo di ciclismo su pista 2018-2019: dopo Saint-Quentin-en-Yvelines e Milton ci si sposta verso la Germania, nel Velodromo di Berlino. Programma che prevedere le gare dal 30 novembre al 2 dicembre: un totale di quindici finali. Si partirà, come di consueto, con gli inseguimenti a squadre che scatteranno già nel pomeriggio di domani nella località teutonica.

In casa Italia c’è davvero tanta curiosità nel rivedere in gara Elia Viviani. Il velocista della Quick-Step Floors ha dato spettacolo su strada in questa stagione ma non ha mai nascosto il sogno di disputare le Olimpiadi del 2020 a Tokyo su pista, il suo vecchio amore: c’è comunque un titolo olimpico da difendere nell’omnium. Nell’estate l’azzurro si è già cimentato negli Europei cogliendo una più che positiva medaglia d’argento in quel di Glasgow. Per lui è arrivato anche il titolo continentale assieme ai compagni di squadra dell’inseguimento a squadre: saranno queste le due gare che vedranno protagonista il ciclista di Isola della Scala in Germania.

Una Nazionale italiana che non sarà al completo a Berlino: diverse le assenze sia tra gli uomini che tra le donne. Al maschile assenti Liam Bertazzo, Simone Consonni e Filippo Ganna: vagoni fondamentali per il quartetto che dovrà affidarsi, oltre a Viviani, a Michele Scartezzini e Francesco Lamon. Al femminile presente Letizia Paternoster, che vedremo protagonista sicuramente anche nell’omnium: trenino che dovrà limitare i danni visti i forfait di Elisa Balsamo, Silvia Valsecchi e Marta Cavalli. Per le gare endurance da seguire ovviamente Rachele Barbieri e Maria Giulia Confalonieri.

Tutti i convocati dell’Italia:

NAZIONALE DONNE

Barbieri Rachele G.S. Fiamme Oro

Bissolati Elena G.S. Cicli Fiorin Cycling Team Asd

Confalonieri Maria Giulia G.S. Fiamme Oro

Fidanza Martina Eurotarget – Bianchi – Vitasana

Frapporti Simona G.S. Fiamme Azzurre

Manzoni Gloria Eurotarget – Bianchi – Vitasana

Paternoster Letizia G.S. Fiamme Azzurre

Vece Miriam Valcar Pbm

NAZIONALE UOMINI

Ceci Francesco G.S. Fiamme Azzurre

Giordani Carloalberto Team Colpack

Lamon Francesco G.S. Fiamme Azzurre

Plebani Davide Team Colpack

Scartezzini Michele Sangemini – M.G. K Vis

Viviani Elia Quick Step-Floors













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: By Leandro Neumann Ciuffo from Rio de Janeiro, Brazil – Elia Viviani, CC BY 2.0, Link