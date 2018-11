Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Berlino 2018: il quartetto femminile dell’Italia in finale per il terzo posto

Primo antipasto di gare al Velodromo di Berlino per quanto riguarda la terza tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista: in questo venerdì che vedrà disputarsi quattro finali si sono disputate nel pomeriggio le batterie preliminari per l’inseguimento a squadre sia al maschile che al femminile.

La migliore notizia per la Nazionale italiana arriva ancora una volta dalle donne. Dopo un primo turno non eccezionale, il quartetto azzurro ha cambiato passo nelle semifinali e ha stampato un discreto 4:24.912, che vale la qualificazione per la finale per la terza piazza, che si disputerà stasera contro il Canada. Mission impossible per le azzurre, campionesse d’Europa in carica, che sono al via con una formazione rimaneggiata: tanti cambi rispetto alle ultime uscite, ci sono, oltre alla solita Letizia Paternoster, Simona Frapporti, Arianna Fidanza e Maria Giulia Confalonieri. Sfida per l’oro tra Gran Bretagna ed Australia.

Molto male la squadra maschile che vedeva in gara Elia Viviani assieme a Davide Plebani, Michele Scartezzini e Francesco Lamon (anche qui da segnalare le assenze dei vari Ganna, Bertazzo e Consonni). Gli azzurri non hanno agguantato neanche la qualificazione al secondo turno, stampando il tempo di 4:00.440 (nono in qualifica). A giocarsi la vittoria saranno Australia e Danimarca.













Foto: Twitter FCI