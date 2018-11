Ciclismo: Alejandro Valverde punterà al Giro delle Fiandre 2019

Una grande novità per la prossima stagione per quanto riguarda Alejandro Valverde? Il campione del mondo, strepitoso in quel di Innsbruck dove ha agguantato la maglia iridata, nel 2019 metterà in mostra la sua divisa unica anche sulle strade del Belgio, e non in una corsa qualunque. Per l’iberico infatti c’è l’intenzione di partecipare al Giro delle Fiandre, la seconda Classica Monumento stagionale.

L’idea di testarsi sulle pietre belghe c’era già nel 2018, ma non si è concretizzata. Il tentativo dovrebbe essere quasi certo per la prossima stagione: riuscirà anche a rendersi protagonista il capitano della Movistar? Il murciano, che ad aprile compirà 39 anni, correrà come antipasto la Dwars Door Vlaanderen, per poi lanciarsi verso la Ronde che si disputerà la settimana successiva.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Pier Colombo