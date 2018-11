Champions League, l’Inter si qualifica se…Tutte le combinazioni, i nerazzurri devono tifare Barcellona

L’Inter ha perso contro il Tottenham per 1-0 a Wembley e ora è a serio rischio eliminazione nella Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri, infatti, non hanno nelle mani il proprio destino: per qualificarsi agli ottavi di finale della massima competizione europea devono tifare anche Barcellona in occasione dell’ultima giornata della fase a gironi. I ragazzi di Luciano Spalletti affronteranno il PSV Eindhoven mentre il Tottenham volerà a Barcellona per sfidare i blaugrana già certi del primo posto nel girone: la squadra italiana, per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta, dovrà fare più punti di quelli che faranno gli Spurs al Camp Nou.



Una situazione complicatissima per Mauro Icardi e compagni che dovranno fare il proprio compito contro gli olandesi già eliminati e sperare in un aiuto della corazzata di Messi che però non ha particolari stimoli di classifica anche se non vorrà fare brutta figura di fronte al proprio pubblico. Di seguito tutte le combinazioni: l’Inter si qualifica agli ottavi di finale della Champions League se…:

L’INTER SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI FINALE SE…:

– Batte il PSV Eindhoven e il Tottenham non vince contro il Barcellona.

– Pareggia contro il PSV Eindhoven e il Tottenham perde a Barcellona.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com