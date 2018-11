Napoli-Stella Rossa 3-1, Champions League: azzurri dominanti, la qualificazione si decide a Liverpool

Foto Cafaro/LaPresse 28 Novembre 2018 Napoli, Italia sport calcio SSC Napoli vs FK Crvena zvezda - UEFA Champions League stagione 2018/19 Gruppo C, giornata 5 - stadio San Paolo. Nella foto: Dries Mertens (SSC Napoli) esulta dopo aver segnato la rete del 2-0. Photo Cafaro/LaPresse November 28, 2018 Naples, Italy sport soccer SSC Napoli vs FK Crvena zvezda - UEFA Champions League 2018/19 season Group C matchday 5 - San Paolo stadium. In the pic: Dries Mertens (SSC Napoli) celebrates after scoring the 2-0 goal.

La doppietta di Mertens e la prima rete stagionale di Hamsik regalano al Napoli la vittoria per 3-1 sulla Stella Rossa nella quinta giornata di Champions League. Un successo che vale anche il primato nel girone C alla squadra di Ancelotti, ma non ancora la qualificazione. Gli azzurri, infatti, dovranno giocarsi tutto a Liverpool, dove basterà non perdere per accedere agli ottavi di finale, ma servirà una grande prestazione in casa della squadra finalista dello scorso anno.

Il Napoli spinge subito sull’acceleratore per trovare il vantaggio ed il gol arriva all’undicesimo con Marek Hamsik. Prima rete stagione del capitano azzurro, che sfrutta al meglio la sponda sul primo palo di Maksimovic e con il sinistro al volo infila la porta di Borjan. La squadra di Ancelotti continua a spingere alla ricerca del raddoppio, ma è Simic a far tremare il San Paolo. Imbucata perfetta di Marin per il compagno di squadra, che sfrutta la dormita di Maksimov e con il destro impegna Ospina. Il portiere colombiano para in qualche modo, ma per sua fortuna sulla respinta si avventa in maniera provvidenziale Albiol.

E’ l’unica vera occasione per i serbi nei primi quarantacinque minuti. Il Napoli riparte subito alla caccia del raddoppio. Prima lo sfiora Koulibaly, ma il suo colpo di testa trova l’ottimo riflesso di Borjan; poi è Mertens a far esplodere nuovamente il San Paolo. Cross di Fabian Ruiz ed inserimento perfetto sul primo palo del belga che con un pregevole tocco di esterno batte il portiere della Stella Rossa. Trovato il 2-0 il Napoli continua a regalare spettacolo e sfiora il tris con Callejon sul finire del primo tempo.

Il Napoli non cambia atteggiamento ad inizio ripresa e Mertens segna subito il 3-0: lancio di Hamsik per il belga, che con il primo controllo si libera di un difensore e scarica un destro potentissimo sotto l’incrocio. Sembra il preludio di una goleada ed invece la squadra di Ancelotti cala improvvisamente il ritmo e viene punita dalla rete di Ben Nabouhane, che sfrutta l’invenzione di Marin e con il piatto sinistro fredda Ospina.

Al Napoli servirebbe un altro gol anche per essere più tranquillo in vista della prossima sfida con il Liverpool, ma gli azzurri non attaccano più e si limitano a controllare il risultato. Ci provano Hysaj e Ruiz, ma i loro tentativi non creano problemi a Borjan. Finisce 3-1 ed ora ci saranno 90 minuti di passione a Liverpool.













Foto Lapresse