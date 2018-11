Champions League, i risultati di oggi (28 novembre): vincono Barcellona e Atletico, Inter e Napoli si giocano tutto all’ultimo

Grande giornata di Champions League con ben otto partite in programma e tanti verdetti emessi in giro per l’Europa. Il Napoli ha sconfitto la Stella Rossa per 3-1 grazie alla doppietta di Mertens e al gol di Hamsik ma dovrà fare punti sul campo del Liverpool se vorrà qualificarsi agli ottavi di finale senza fare troppi calcoli visto che i Reds hanno perso in casa del PSG per 2-1 (Bernat e Neymar spaccano la partita nei primi 40 minuti, a nulla serve il rigore di Milner).



L’Inter, invece, è crollata a Wembley contro il Tottenham: Eriksen all’80’ frena i nerazzurri concretizzando la percussione di Sissoko, ora i nerazzurri dovranno battere il PSV Eindhoven e sperare che gli Spurs non facciano altrettanto contro il Barcellona, già certo nel primo posto nel girone dopo il 2-1 in terra olandese (Messi e Pique la sbloccano tra 61′ e 70′, de Jong accorcia nel finale). Ai nerazzurri basterebbe anche il pareggio casalingo ma in quel caso gli inglesi dovranno per forza perdere al Camp Nou.

L’Atletico Madrid balza in testa al gruppo A grazie alla vittoria contro il Monaco (Koke e Griezmann nella prima mezzora) e ora vantano due punti di vantaggio sul Borussia Dortmund che è stato a sorpresa bloccato sullo 0-0 dal Brugge. Nel gruppo D, invece, il Porto batte lo Shalke per 3-1 e vince il girone proprio davanti ai tedeschi già certi della qualificazione.

CHAMPIONS LEAGUE 2019: I RISULTATI DI OGGI (28 NOVEMBRE)

Atletico Madrid-Monaco 2-0

Lokomotiv Mosca-Galatasaray 2-0

Borussia Dortmund-Club Brugge 0-0

Porto-Schalke 3-1

Napoli-Stella Rossa 3-1

PSG-Liverpool 2-1

PSV-Barcellona 1-2

Tottenham-Inter 1-0













