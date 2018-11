Champions League, il Napoli si qualifica agli ottavi di finale se… Tutte le combinazioni: sfida cruciale con la Stella Rossa

Il Napoli ora è davvero vicino alla qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio. I partenopei, grazie al pareggio casalingo contro il PSG, sono balzati al comando del gruppo C con 6 punti alla pari del Liverpool (battuto nello scontro diretto), con una lunghezza di vantaggio sui francesi e due sulla Stella Rossa. I ragazzi di Carlo Ancelotti potranno già blindare il pass per il prossimo turno in occasione della quinta giornata della fase a gironi, di seguito tutte le combinazioni che permetterebbero agli azzurri di entrare tra le magnifiche 16 d’Europa.

IL NAPOLI SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI FINALE DELLA CHAMPIONS LEAGUE SE:

– Batte la stella Rossa in casa e contemporaneamente il PSG non batte il Liverpool. In questo caso i partenopei sarebbero certi della qualificazione perché i francesi non potrebbero più superarli (finirebbero ad almeno tre punti di svantaggio e avrebbero lo scontro diretto a sfavore) e la Stella Rossa sprofonderebbe a cinque lunghezze di distacco.

Nel caso in cui questa combinazione non si dovesse avverare, tutto sarebbe rinviato all’ultima giornata quando il Napoli volerà a Liverpool e il PSG affronterà la Stella Rossa. Naturalmente le combinazioni necessarie al Napoli per qualificarsi muteranno in base ai risultati della prossima giornata.













Foto: cristiano barni Shutterstock.com