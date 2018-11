Champions League, l’Inter si qualifica agli ottavi di finale se… Tutte le combinazioni: decisiva sfida col Tottenham

L’Inter ora è davvero vicina alla qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri sono riusciti ad acciufarre un importantissimo pareggio casalingo contro il Barcellona e sono saliti a quota 7 punti nella classifica del gruppo B. I nerazzurri hanno compiuto un fondamentale passo in avanti verso l’accesso tra le magnifiche 16 squadre del Vecchio Continente, ora hanno tre lunghezze di vantaggio sul Tottenham che ha rimontato il PSV Eindhoven nel finale. I ragazzi di Luciano Spalletti accarezzano il passaggio del turno ma cosa deve fare l’Inter per qualificarsi agli ottavi di finale?

L’INTER SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI FINALE DELLA CHAMPIONS LEAGUE SE…

– Vince o pareggia a Londra contro il Tottenham. In caso di successo salirebbe a quota 10 punti e sarebbe irraggiungibile dal Tottenham, in caso di pareggio avrebbe comunque tre punti di vantaggio e lo scontro diretto a favore rendendo così ininfluenti i risultati dell’ultima giornata.

– Nel caso di sconfitta contro il Tottenham, tutto si deciderebbe all’ultima giornata: l’Inter ospita il PSV Eindhoven, il Tottenham sfida il Barcellona. I nerazzurri dovranno vincere e sperare che gli inglesi non facciano altrettanto contro i blaugrana, oppure dovranno pareggiare e sperare che i londinesi perdano. In caso di arrivo a pari punti sarebbe decisivo lo scontro diretto: l’Inter ha vinto 2-1 a Milano, in caso di sconfitta in trasferta lo avrebbe in proprio favore perdendo con un gol di scarto ma segnando almeno due reti (col 2-1 si andrebbe a guardare la differenza reti generale attualmente in favore della compagine italiana).













