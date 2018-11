Champions League, i risultati di oggi (6 novembre): pareggi di Inter e Napoli, crolla il Liverpool, vince l’Atletico

Arrivano due pareggi per le squadre italiane impegnate nella serata di Champions League, entrambi per 1-1 di fronte al proprio pubblico. L’Inter ferma la corazzata Barcellona: Malcom porta in vantaggio i blaugrana all’83’ ma quattro minuti più tardi Icardi porta a casa un punto preziosissimo. Il Napoli, invece, rimonta il PSG: Bernat la sblocca al 45′, Icardi la riacciuffa su rigore nel cuore della ripresa. I nerazzurri sono vicini agli ottavi di finale (basterà pareggiare col Tottenham che oggi ha avuto la meglio sul PSV, una doppietta di Kane negli ultimi 12 minuti ha ribaltato il gol di de Jong), i partenopei avranno un’occasione importante in casa contro la Stella Rossa che a sorpresa ha sconfitto il Liverpool per 2-0 (doppietta di Pavkov al 22′ e al 29′).

L’Atletico Madrid batte il Borussia Dortmund per 2-0 grazie alle reti di Saul e Griezmann, lo aggancia in testa alla classifica ed entrambe mettono una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale visto che hanno cinque punti di vantaggio sul Brugge capace di infliggere un pesante 4-0 al Monaco. Porto e Shalke battono rispettivamente Lokomotiv Mosca e Galatasaray (4-1 e 2-0) avvicinandosi alla qualificazione.

CHAMPIONS LEAGUE 2018, I RISULTATI DI OGGI:

Monaco-Club Brugge 0-4

Stella Rossa-Liverpool 2-0

Atletico Madrid-Borussia Dortmund 2-0

Porto-Lokomotiv Mosca 4-1

Inter-Barcellona 1-1

Napoli-PSG 1-1

Schalke-Galatasaray 2-0

Tottenham-PSV Eindhoven 2-1













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza