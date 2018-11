Hockey prato, Mondiali 2018: a Bhubaneswar si assegna il titolo. Australia che vuole confermarsi

Scatta nel week-end la quattordicesima edizione della Coppa del Mondo di hockey su prato al maschile (quest’anno, a differenza di quanto successo l’ultima volta in quel di The Hague, uomini e donne disputano la manifestazione in due sedi diverse). Appuntamento dal 28 novembre al 16 dicembre in India, in quel di Bhubaneswar. Una battaglia e uno spettacolo sicuramente unico, con tantissime squadre pronte a giocarsi il titolo mondiale.

La favorita (anche se davvero ci sarà sicuramente un grandissimo equilibrio) sembra essere l’Australia. Gli oceanici sono i campioni uscenti e lo scorso anno si sono aggiudicati la World League proprio in terra indiana. C’è però da dimenticare la delusione olimpica, quando uscirono sconfitti malamente ai quarti di finali per mano dell’Olanda. Proprio gli Orange saranno una delle squadre che lanceranno la sfida agli oceanici: è sempre mancato però quel qualcosa in più alla compagine guidata da Max Caldas nelle ultime edizioni delle manifestazioni importanti. Chi sta dando spettacolo, non deludendo mai le aspettative, è l’Argentina: Peillat e compagni sono campioni olimpici in carica (a Rio hanno realizzato il sogno d’oro), mentre in World League hanno chiuso secondi. Da seguire anche il Belgio: individualità davvero spaziali come Arthur van Doren e Vincent Vanasch, miglior giocatore e miglior portiere al mondo.

La formula prevede ovviamente quattro gironi all’italiana con la prima di ogni raggruppamento che raggiunge i quarti di finale, mentre la seconda e la terza andranno a giocarsi gli ottavi di finale.

Questi i quattro gironi:

Pool A:

Argentina, New Zealand, Spain, France

Pool B

Australia, England, Ireland, China

Pool C

Belgium, India, Canada, South Africa

Pool D

Netherlands, Germany, Malaysia, Pakistan

Foto: Corepics VOF / Shutterstock.com