Champions League calcio, la Roma si qualifica se…Tutte le combinazioni del match con il Real Madrid. Ci si gioca anche il primo posto

La Roma affronterà il Real Madrid nella quinta giornata della Champions League 2018-2019. I giallorossi sfideranno i Campioni d’Europa in un incontro decisivo per le sorti del girone: questa sera (ore 21.00) i ragazzi di Eusebio Di Francesco se la dovranno vedere contro i blancos, serve almeno un pareggio per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale mentre una vittoria permetterebbe di sognare addirittura il primo posto. Di seguito tutte le combinazioni possibili.

CLASSIFICA GRUPPO G:

Real Madrid 9 punti, Roma 9 punti, CSKA Mosca 4 punti, Viktoria Plzen 1 punto.

LA ROMA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI FINALE SE:

– Vince o pareggia contro il Real Madrid.

– Perde contro il Real Madrid e il CSKA Mosca non batte il Viktoria Plzen.



In caso di sconfitta della Roma e di successo dei russi, allora tutto sarebbe rimandato all’ultima giornata.

LA ROMA CONQUISTA IL PRIMO POSTO SE:

– Batte il Real Madrid con almeno quattro gol di scarto. In questo caso il primo posto sarebbe matematico.

– Batte il Real Madrid con qualsiasi risultato e poi fa un punto nell’ultima partita (o perde ma il Madrid non vince).

– Pareggia col Real Madrid, poi vince l’ultima partita e gli spagnoli non vincono.













Foto: bestino shutterstock