Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018: il programma e l’orario di oggi (24 novembre). Come vedere la sfida in tv e streaming

Magnus Carlsen e Fabiano Caruana alla prova dell’undicesima partita: in questo match valido per il titolo mondiale di scacchi, dopo le prime dieci, i due giocatori più forti del mondo sono sul 5-5 con dieci patte.

Più ci si avvicina alla dodicesima partita, più si intuisce che c’è lo spettro degli spareggi rapid a incombere sui due giocatori. Ormai la lotta dei nervi è giunta a un punto in cui è realmente miracoloso che nessuno dei due sia veramente crollato. Per certi versi, qui non si tratta neanche più di scacchi: si tratta di testa, di capacità di tenere un livello di forma eccellente, cosa che già non è scontata nell’arco di un normale torneo (che dura di solito dai 9 agli 11-12 giorni), figuriamoci in un match di questo genere, che sebbene preveda giorni di riposo, crea problemi ogni volta nuovi. Carlsen giocherà con il Bianco, e lo farà per l’ultima volta prima degli eventuali spareggi rapid. Non è l’Another Saturday Night che cantava Sam Cooke (quella di Cat Stevens è una cover), o almeno non ancora: non potendo prevedere il futuro, non si può sapere se quelle odierne saranno le tre-quattro ore canoniche o le sette ore della prima partita.

L’undicesima partita del match Carlsen-Caruana si giocherà quest’oggi alle ore 16 a Londra. Sarà possibile seguire le mosse in diretta streaming al link sottoindicato, mentre OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE col commento delle stesse.

https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22380?event=5&tour=130