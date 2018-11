Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018: il programma e l’orario di oggi (22 novembre). Come vedere la sfida in tv e streaming

Nove partite giocate, tre da compiersi e tutto ancora da decidere: tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana non c’è ancora alcuna certezza sul vincitore del match valido per il titolo di Campione del Mondo di scacchi.

Non si era mai verificato, nella storia, che nove partite di una sfida iridata terminassero in assoluta parità. Gli scacchi stanno vivendo un momento del tutto inedito a questi livelli: i primi due giocatori del mondo continuano invano a cercare una qualsiasi via per sferrare il colpo decisivo ai danni dell’altro. Con tre partite ancora da giocare, Caruana si riprende un piccolo vantaggio: quello di avere il Bianco sia nella decima che nella dodicesima partita. Ci sarà un motivo di interesse: finirà o proseguirà la sfilza di Difese Siciliane proposte da Carlsen durante questi giorni londinesi? Non si sa, e non si può sapere: di sicuro, è chiaro che siamo di fronte a un confronto dagli esiti ormai sempre più difficili da prevedere, almeno finché si resta nei match a cadenza regolare.

La decima partita del match Carlsen-Caruana si giocherà quest’oggi alle ore 16 a Londra. Sarà possibile seguire le mosse in diretta streaming al link sottoindicato, mentre OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE col commento delle stesse.