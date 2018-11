Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018: il programma e l’orario di oggi (21 novembre). Come vedere la sfida in tv e streaming

Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, dopo il quarto giorno di riposo, tornano alla scacchiera: siamo ben lontani dall’avere un Campione del Mondo di scacchi, poiché i due si trovano sul 4-4 dopo otto patte nei primi otto incontri.

L’argomento più importante della partita di oggi non è, forse, puramente scacchistico, ma psicologico: Caruana avrà assorbito l’errore commesso alla ventiquattresima mossa dell’ottava partita? Non è dato saperlo: di certo si è visto il primo vero punto intero gettato via da quando, nella prima partita, Carlsen non aveva trovato una brillante continuazione vincente con il Nero alla trentaquattresima mossa. Nessuno, ad ora, può immaginare quello che può succedere oggi, se non altro perché il detentore del trono, che giocherà oggi con il Bianco, non è mai stato uguale a sé stesso nella scelta delle aperture in questo match iridato. Tutto da giocare, dunque, ma con sole quattro partite rimaste prima degli eventuali spareggi rapid. C’è una sola certezza: si starà alla scacchiera almeno fino all’undicesimo incontro.

La nona partita del match Carlsen-Caruana si giocherà quest’oggi alle ore 16 a Londra. Sarà possibile seguire le mosse in diretta streaming al link sottoindicato, mentre OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE col commento delle stesse.

https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22378?event=5&tour=128