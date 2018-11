Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018: il programma e l’orario di oggi (16 novembre). Come vedere la sfida in tv e streaming

Suona l’ora della sesta partita del match valevole per il titolo mondiale di scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il norvegese e l’italoamericano, a Londra, si trovano sul punteggio di parità assoluta, 2,5-2,5, a seguito di cinque patte.

Facciamo un rapido riassunto della situazione: nella prima partita Carlsen ha avuto, con il Nero, una grandissima opportunità di passare immediatamente in vantaggio, ma non l’ha saputa sfruttare e si è ritrovato a cercare, inutilmente, di sfondare il muro eretto da Caruana in un finale di torre e pedoni patto. L’equa divisione del punto è stata firmata dopo sette ore e 115 mosse. Il secondo incontro ha visto un leggero vantaggio di Caruana, che però non è andato in porto: patta dopo 49 mosse. Anche terza e quarta partita sono finite senza vincitori né vinti, ma in modo molto più blando. La quinta è stata la più corta di tutte (33 mosse), ma anche piuttosto interessante fino alla ventesima mossa, se non altro per come si è evoluta la situazione dopo l’apertura. Ora ci sarà la prima delle due partite consecutive in cui Carlsen avrà il Bianco: questo per effetto dell’inversione della sequenza dei colori dalla settima partita in poi, data dalla scelta del norvegese di giocare col Nero la prima.

La sesta partita del match Carlsen-Caruana si giocherà quest’oggi alle ore 16 a Londra. Sarà possibile seguire le mosse in diretta streaming al link sottoindicato, mentre OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE col commento delle stesse.

https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22375?event=5&tour=125