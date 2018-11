Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018: il programma e l’orario di oggi (15 novembre). Come vedere la sfida in tv e streaming

Dopo il secondo giorno di riposo, è pronta a ripartire la caccia al titolo mondiale di scacchi: Magnus Carlsen lo sta difendendo, Fabiano Caruana sta tentando di andarselo a prendere. A Londra, alle ore 16, avrà luogo la quinta partita di una sfida ancora in parità, sul 2-2, per effetto di quattro patte.

Se la prima partita, da sola, è durata 7 ore e 115 mosse prima che venisse siglata l’equa divisione del punto, le altre tre non sono state egualmente lunghe: 49 mosse in poco più di tre ore nella seconda, altrettante in poco più di quattro ore nella terza, e infine 35 in circa due ore e 40 minuti nella quarta. Ad oggi due giocatori più forti del norvegese e dell’italoamericano non ci sono, eppure è comprensibile che entrambi non vogliano rischiare più di tanto, sapendo che un solo errore può costare carissimo. A Carlsen, in fondo, questa situazione sta benissimo, perché nel caso di un arrivo agli spareggi rapid, previsti eventualmente dopo la dodicesima partita, diventerebbe il più che evidente favorito, data la sua forza enorme in condizioni di alta velocità di pensiero, laddove non si possono, per forza di cose, vedere tutte le possibili varianti di una posizione.

La quinta partita del match Carlsen-Caruana si giocherà quest’oggi alle ore 16 a Londra. Sarà possibile seguire le mosse in diretta streaming al link sottoindicato, mentre OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE col commento delle stesse.

https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22374?event=5&tour=124