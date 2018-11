Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018: il programma e l’orario di oggi (12 novembre). Come vedere la sfida in tv e streaming

Dopo un giorno di pausa, riprende con la terza partita il match valido per l’assegnazione del titolo mondiale di scacchi che mette di fronte Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il norvegese e l’italoamericano, a Londra, hanno pattato le prime due partite.

Non c’è ancora stata una vera svolta della sfida, anche se fino ad ora, nel complesso, ad aver rischiato di più è stato Caruana, poiché Carlsen, nella prima partita, si è lasciato sfuggire una continuazione fortissima. Dal momento che oggi sarà Caruana ad aprire con il Bianco, è lecito domandarsi se resterà fedele a e4 quale prima mossa oppure no, dopo le difficoltà di sabato. Verosimilmente sarà così, anche perché molti degli impianti da lui più amati arrivano da lì: un particolare sviluppo della Partita Spagnola (1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Ab5) denominato Difesa Berlinese, la variante Najdorf della Difesa Siciliana (1. e4 c5), la Difesa Caro-Kann (1. e4 c6 2. d4 d5). Nella storia dei confronti tra i due, che dura dal 2010, quando ha giocato col Bianco, Caruana ha evitato e4 in poche occasioni: di solito, in questi rari casi, sceglie 1. Cf3, l’apertura Réti, che prende il nome dal forte giocatore cecoslovacco di inizio ‘900.

La terza partita del match Carlsen-Caruana si giocherà quest’oggi alle ore 16 a Londra. Sarà possibile seguire le mosse in diretta streaming al link sottoindicato, mentre OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE col commento delle stesse.

https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22372?event=5&tour=122