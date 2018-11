Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018: il programma e l’orario di oggi (10 novembre). Come vedere la sfida in tv e streaming

Dopo la prima, oltremodo lunga partita terminata patta, non c’è tempo di rifiatare per Magnus Carlsen e Fabiano Caruana: il norvegese e l’italoamericano, dopo le 115 mosse in sette ore di ieri, si ritroveranno di fronte oggi per la seconda delle dodici partite a cadenza normale del match valido per l’assegnazione del titolo mondiale.

Dopo aver sfiorato il record assoluto di mosse in una singola partita, che appartiene alle 124 mosse della quinta partita del primo match Karpov-Korchnoi del 1978 (senza ombra di dubbio tra i tre più roventi di tutta l’ultracentenaria storia delle sfide iridate), i primi due giocatori del mondo dovranno raccogliere le idee per una nuova battaglia sulla scacchiera, con la differenza che ad avere il Bianco stavolta sarà Carlsen, come succederà in tutte le partite pari di questo mese londinese. Va inoltre detto che il norvegese non è nuovo a maratone simili: nel 2014, durante la rivincita contro Anand, il settimo scontro finì con una patta dopo 122 tratti.

La seconda partita del match Carlsen-Caruana si giocherà alle ore 16 italiane, le 15 a Londra. La si potrà vedere in diretta streaming (solo per la scacchiera gratuitamente, con le immagini dalla sala di gioco a pagamento) al seguente indirizzo:

https://worldchess.com/tournament/11/pairing/22371?event=5&tour=121