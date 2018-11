Calendario SuperLega volley, settima giornata. Gli orari di tutte le partite del fine settimana: come vederle in tv e streaming

Domenica 11 novembre si disputerà la settima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Siamo al giro di boa del girone d’andata e tutti i riflettori saranno puntati sul PalaBarton dove Perugia affronterà Modena nello scontro diretto tra prima e seconda in classifica.

Si preannuncia grande spettacolo con l’incrocio tra i Campioni d’Italia guidati dal fenomeno Wilfredo Leon e i Canarini che si affideranno a Ivan Zaytsev. Civitanova, dopo aver vinto due incontri al tie-break, non dovrebbe avere particolari problemi in casa contro Sora proprio come Trento che sarà impegnato sul campo di Castellana Grotte. Imperdibile il derby tra Milano e Monza (a Busto Arsizio), scontro in ottica playoff tra Verona e Ravenna, incroci roventi saranno Padova-Siena e Latina-Vibo Valentia cruciali in ottica salvezza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della settima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Indicato anche il palinsesto tv e streaming.

DOMENICA 11 NOVEMBRE:

18.00 Sir Safety Conad Perugia vs Azimut Leo Shoes Modena, diretta tv su RaiSport

18.00 Cucine Lube Civitanova vs Globo Banca Popolare Sora, diretta streaming su Lega Volley Channel

18.00 Calzedonia Verona vs Consar Ravenna, diretta streaming su Lega Volley Channel

18.00 Revivre Axopower Milano vs Vero Volley Monza, diretta streaming su Lega Volley Channel

18.00 Kioene Padova vs Emma Villas Siena, diretta streaming su Lega Volley Channel

18.00 Top Volley Latina vs Tonno Callipo Vibo Valentia, diretta streaming su Lega Volley Channel

18.00 BCC Castellana Grotte vs Itas Trentino, diretta streaming su Lega Volley Channel













Foto: Valerio Origo