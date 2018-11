Calendario SuperLega volley, gli orari delle partite del fine settimana 1-2 dicembre e come vederle in tv e streaming

Domenica 2 dicembre si disputerà la decima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile che si completerà poi il 12 dicembre con i recuperi Civitanova-Latina e Trento-Milano (la Lube e i dolomitici sono impegnate al Mondiale per Club). Riflettori dunque su Perugia e Modena: la capolista, reduce dalla sconfitta contro Monza, riparte dal confronto casalingo contro Ravenna mentre i Canarini si sono rimessi in scia ai Block Devils ma la trasferta proprio sul campo di Monza sarà molto insidiosa. Attenzione al derby tra Verona e Padova, Sora-Vibo Valentia e Siena-Castellana Grotte saranno scontri diretti fondamentali per la salvezza.



Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari delle partite di domenica 2 dicembre valide per la decima giornata della SuperLega 2018-2019. Indicata anche la copertura tv e streaming.

DOMENICA 2 DICEMBRE:

15.30 Vero Volley Monza vs Azimut Leo Shoes Modena (diretta tv su RaiSport)

18.00 Sir Safety Conad Perugia vs Consar Ravenna (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Calzedonia Verona vs Kioene Padova (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Globo Banca Popolare Sora vs Tonno Callipo Vibo Valentia (diretta streaming su Lega Volley Channel)

18.00 Emma Villas Siena vs BCC Castellana Grotte (diretta streaming su Lega Volley Channel)













Foto: Dalla Riva Giancarlo