Basket, Eurolega 2018-2019: Milano dura un quarto, poi l’Olimpia cade a Barcellona

Prima sconfitta esterna in Eurolega per l’Olimpia Milano, che cade in casa del Barcellona per 90-80 al termine di una partita che ha visto la squadra di Pianigiani chiudere avanti il primo quarto, per poi cedere sotto i colpi dei catalani nei restanti trenta minuti, escludendo la rimonta finale a match finito. Armani Exchange apparsa molto stanca e con pochissime energie, anche per via di rotazioni molte corte (pesano le assenze di Della Valle e Nedovic). Dall’altra parte il Barcellona si dimostra un’ottima squadra e raggiunge proprio in classifica Milano con un record di 6-3.

Milano ha un Mike James che chiude in doppia doppia con 19 punti e 10 assist, anche se l’americano ha aggiustato le sue statistiche solo nel finale con alcune prodezze offensive. Ci sono anche 17 punti per Jeff Brooks, che per larghi tratti del match è stato assolutamente il migliore in casa Olimpia. Grande prestazione per Thomas Heurtel, top scorer del Barcellona e miglior marcatore della partita con 20 punti, ed importanti sono stati anche i 15 punti di Kyle Kuric

Buon inizio di Milano che trova due triple con Brooks e Cinciarini (8-4 dopo tre minuti). Milano attacca benissimo e Micov mette la tripla in contropiede del 13-6. Il Barcellona, però, replica subito con la bomba di Kuric e poi la schiacciata in solitaria di Hanga (11-13 al 5′). E’ un ottimo primo quarto offensivo per l’Olimpia e Brooks mette la bomba del nuovo +8 (21-13). Kuric è il propiziatore di un parziale di 6-0 e il Barcellona arriva sul -2, ma James schiaccia il nuovo +6 milanese. Il finale di quarto, però, premia i padroni di casa che ritornano sul -1 con la tripla sulla sirena di Blazic.

Pessimo inizio di secondo quarto per Milano, che prende un parziale di 9-0 con i francesi del Barca (Heurtel, Oriola e Seraphin) grandi protagonisti. Heurtel è scatenato e con cinque punti consecutivi (tripla e appoggio al vetro) firma il +12 degli spagnoli (40-28) a sei minuti dall’intervallo. Jerrells e James tengono comunque l’Olimpia in attacco e a metà secondo quarto il tabellone segna 42-34 per il Barcellona. Singleton, fino a quel momento spettatore non pagante della partita, infila due triple consecutive e gli spagnoli ritornano sul +10 (48-38) a due minuti dall’intervallo. James forza due tiri e ancora all’ultimo secondo del quarto Pangos punisce la difesa milanese per il 53-42 con cui si va negli spogliatoi.

Anche al rientro dalla pausa lunga Milano comincia male. Gioco da tre punti di Kuric e Barcellona che tocca anche il massimo vantaggio di quattordici punti (58-44). Brooks mette una bella tripla dall’angolo e poi Gudaitis trova il tap in offensivo del -11 (60-49 a sei minuti dalla fine del terzo quarto). Non è una serata felice per l’Olimpia e Kuric fa esplodere il Palau con la tripla del +16 (65-49). L’Olimpia non segna più, tira e attacca male e quando Singleton appoggia al vetro il +18 sul match sembra già essere calato il sipario. Finisce il terzo quarto con gli spagnoli avanti 74-54.

Milano non vuole comunque mollare e James segna la tripla del -14 (77-63), che dà un po’ di coraggio alla squadra di Pianigiani. Kuzminskas si divora un incredibile canestro in solitaria e sul ribaltamento di fronte arriva una tripla mortifera di Oriola del +17 (81-64). Prima Kuzminskas e poi un’incredibile tripla da oltre nove metri di James ridanno qualche piccola speranza a Milano (83-70) quando mancano quattro minuti alla fine della partita. Il Barcellona, però, non concede altri margini di rimonta e la bomba di Heurtel (88-70) chiude i conti. Alla fine l’Olimpia ha un’ultima reazione e ha il merito almeno di accorciare la differenza canestri, perdendo 90-80.

Questo il tabellino della partita

FC BARCELLONA LASSA – AX ARMANI EXCHANGE MILANO 90-80 (24-25, 29-17, 21-12, 16-26)

Barcellona: Seraphin 6, Pangos 7, Ribas, Singleton 8, Hanga 4, Blazic 8, Heurtel 20, Pustovyi, Oriola 8 , Kuric 15, Claver 2, Tomic 12

Milano: James 19, Micov 6, Gudaitis 13, Bertans, Fontecchio, Tarczewski, Kuzminskas 10, Cinciarini 5, Burns, Brooks 17, Jerrells 10













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo