Calendario Serie A basket, gli orari e il programma delle partite del fine settimana (24-25 novembre). Come vederle in tv e streaming

Dopo le fatiche d’Europa e prima della pausa per la Nazionale, torna in campo la Serie A per la sua ottava giornata, in cui per la prima volta c’è un’unica leader: è Milano, che ha staccato Venezia grazie allo scontro diretto.

Si apre con una sfida che, allo stato attuale, è tra due squadre in zona salvezza: Reggio Emilia e Pistoia, che si ritrovano nell’anticipo del sabato sul parquet del PalaBigi. I match più importanti della giornata sono due: uno vede Venezia affrontare Avellino al PalaDelMauro, in una sfida che può valere l’aggancio al secondo posto per la Sidigas, mentre l’altro, al Mediolanum Forum, oppone l’A|X Armani Exchange Milano alla Vanoli Cremona, che è tra le maggiori sorprese di questo inizio di stagione. Il turno si chiude nell’insolito orario delle 21:15 con Brescia-Torino.

Di seguito il programma completo dell’ottava giornata di Serie A 2018-2019, coi dettagli sulla trasmissione degli incontri in tv e streaming attraverso RaiSport, Eurosport 2 ed Eurosport Player:

SABATO 24 NOVEMBRE

Ore 18:30 – Grissin Bon Reggio Emilia-OriOra Pistoia

DOMENICA 25 NOVEMBRE

Ore 12:00 – Alma Trieste-Red October Cantù

Ore 17:00 – Sidigas Avellino-Umana Reyer Venezia

Ore 17:30 – A|X Armani Exchange Milano-Vanoli Cremona

Ore 18:00 – Openjobmetis Varese-Happy Casa Brindisi

Ore 18:30 – Dolomiti Energia Trentino-Banco di Sardegna Sassari

Ore 19:00 – VL Pesaro-Segafredo Virtus Bologna

Ore 21:15 – Germani Basket Brescia-Fiat Torino













Credit: Ciamillo