Calendario Serie A basket, 6a giornata. Gli orari di tutte le partite del fine settimana: come vederle in tv e streaming

Tutto pronto per la 6a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Si comincia già domani, sabato 10 novembre, con i due anticipi: alle 20.00 Banco di Sardegna Sassari-Umana Reyer Venezia e alle 20.30 Dolomiti Energia Trentino-Germani Basket Brescia. Domenica 11 novembre alle 12.00 sarà la volta di Fiat Torino-Happy Casa Brindisi, mentre nel pomeriggio scenderanno in campo A|X Armani Exchange Milano-Grissin Bon Reggio Emilia alle 17.00, Segafredo Virtus Bologna-Red October Cantù alle 17.30 e Openjobmetis Varese-Sidigas Avellino alle 18.30. In serata, alle 20.45, la sfida Oriora Pistoia-Vanoli Basket Cremona. Lunedì 12 novembre alle 20.30 andrà invece in scena il posticipo VL Pesaro-Alma Trieste.

Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player. In diretta tv saranno trasmesse su Eurosport 2 la sfida di sabato alle 20.30 tra Trento e Brescia e il match tra la Virtus Bologna e Cantù di domenica pomeriggio, mentre RaiSport manderà in onda come di consueto la partita della domenica sera, in questo caso Pistoia-Cremona. Di seguito il programma completo.

SABATO 10 NOVEMBRE

ore 20.00 Banco di Sardegna Sassari – Umana Reyer Venezia

diretta streaming su Eurosport Player

ore 20.30 Dolomiti Energia Trentino – Germani Basket Brescia

diretta tv su Eurosport 2, diretta streaming su Eurosport Player

DOMENICA 11 NOVEMBRE

ore 12.00 Fiat Torino – Happy Casa Brindisi

diretta streaming su Eurosport Player

ore 17.00 A|X Armani Exchange Milano – Grissin Bon Reggio Emilia

diretta streaming su Eurosport Player

ore 17.30 Segafredo Virtus Bologna – Red Octobr Cantù

diretta tv su Eurosport 2, diretta streaming su Eurosport Player

ore 18.30 Openjobmetis Varese-Sidigas Avellino

diretta streaming su Eurosport Player

ore 20.45 Oriora Pistoia-Vanoli Basket Cremona

diretta tv su RaiSport, diretta streaming su Eurosport Player

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE

ore 20.30 VL Pesaro-Alma Trieste

diretta streaming su Eurosport Player













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo