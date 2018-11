Calendario MotoGP 2019, tutte le date del Mondiale. 19 GP da disputare, programma e tv

La stagione 2018 del Motomondiale è ormai alle porte e i giochi sono ormai fatti: Marc Marquez con la settima corona e la Honda sul tetto del mondo dei costruttori nella classe regina. E allora vale la pena pensare a quel che sarà l’anno prossimo. Ebbene, saranno in programma 19 GP, iniziando dal Qatar il prossimo 10 marzo e chiudendo a Valencia il 17 novembre 2019.

Si arriverà nel Vecchio Continente nel mese di maggio con i consueti GP di Spagna (a Jerez de la Frontera) e Francia (a Le Mans). A giugno il calendario non presenta novità con il Mugello programmato per il weekend del 2 giugno, quindi GP di Catalogna (a Barcellona) e GP di Olanda (ad Assen). Una settimana dopo la gara olandese i piloti si trasferiranno al Sachsenring per il GP di Germania e, a questo punto, arriva la prima novità importante della stagione.

Rispetto al 2018, infatti, la pausa estiva si allunga fino ad un mese, rispetto ai 15 giorni attuali. Dal 7 luglio del GP del Sachsenring, infatti, si passa al 4 agosto con il solito ritorno in pista di Brno per il GP della Repubblica Ceca. Una settimana dopo e sarà subito tempo del GP d’Austria del Red Bull Ring. Il mese di agosto si chiuderà nel weekend del 25 con il GP di Gran Bretagna di Silverstone, nonostante le polemiche per la cancellazione che ci sono state quest’anno.

La copertura televisiva sarà affidata in esclusiva a SKY Sport e come al solito vi saranno le repliche su TV8. OASport, come al solito, vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali per non farvi perdere neanche un istante.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL CALENDARIO DI TEST 2019

CALENDARIO MOTOGP 2019

Gara Evento Circuito Data 1 GP QATAR Losail International Circuit 10 MARZO 2 GP ARGENTINA Termas de Rio Hondo 31 MARZO 3 GP STATI UNITI Circuit of the Americas 14 APRILE 4 GP SPAGNA Circuito de Jerez-Ángel Nieto 5 MAGGIO 5 GP FRANCIA Le Mans 19 MAGGIO 6 GP ITALIA Autodromo di Mugello 2 GIUGNO 7 GP CATALOGNA Circuit de Barcelona-Catalunya 16 GIUGNO 8 GP OLANDA TT Circuit Assen 30 GIUGNO 9 GP GERMANIA Sachsenring 7 LUGLIO 10 GP REPUBBLICA CECA Automotodrom Brno 4 AGOSTO 11 GP AUSTRIA Red Bull Ring – Spielberg 11 AGOSTO 12 GP GRAN BRETAGNA Silverstone Circuit 25 AGOSTO 13 GP SAN MARINO Misano World Circuit Marco Simoncelli 15 SETTEMBRE 14 GP ARAGON MotorLand Aragon 22 SETTEMBRE 15 GP TAILANDIA Chang International Circuit 6 OTTOBRE 16 GP GIAPPONE Twin Ring Motegi 20 OTTOBRE 17 GP AUSTRALIA Phillip Island Circuit 27 OTTOBRE 18 GP MALESIA Sepang International Circuit 3 NOVEMBRE 19 GP VALENCIA Circuit Ricardo Tormo 17 NOVEMBRE













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo