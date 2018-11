Calendario Mondiali basket 2019: quando si giocano? Date, programma, orari e tv

Anche se la FIBA ha deciso di modificarne, dal 2014, il nome in Basketball World Cup, cioè in Coppa del Mondo, la sostanza è sempre la stessa: quelli del 2019 saranno i diciottesimi Mondiali di pallacanestro maschile.

Al momento sono qualificate sette nazionali: Cina (Paese ospitante), Tunisia, Nigeria, Grecia, Germania, Repubblica Ceca, Lituania. Nelle prossime settimane, molte altre squadre nazionali si uniranno al lotto delle 32 partecipanti, che saranno suddivise in otto gironi da quattro per la prima fase. Ci saranno poi quattro gironi da quattro per la seconda fase (in cui, però, si affronteranno solo le squadre che non hanno già giocato tra di loro e nella quale ci si portano dietro i punti del primo girone), quindi quarti di finale, semifinale e finale.

I Mondiali di basket maschile 2019 si terranno dal 31 agosto al 15 settembre 2019 in otto impianti della Cina, dislocati tra Pechino, Shanghai, Nanchino, Wuhan, Dongguan, Guangzhou, Foshan e Shenzhen. I diritti televisivi per l’Italia sono detenuti da Sky Sport, che possiede le grandi manifestazioni non olimpiche della FIBA fino al 2021 compreso. Di seguito il programma delle varie fasi (gli orari sono tuttora ignoti):

SABATO 31 AGOSTO 2019

Prima fase – gironi A, B, C e D

DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019

Prima fase – gironi E, F, G e H

LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2019

Prima fase – gironi A, B, C e D

MARTEDI’ 3 SETTEMBRE 2019

Prima fase – gironi E, F, G e H

MERCOLEDI’ 4 SETTEMBRE 2019

Prima fase – gironi A, B, C e D

GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE 2019

Prima fase – gironi E, F, G e H

VENERDI’ 6 SETTEMBRE 2019

Seconda fase – gironi I e J

Girone di classificazione 17°-32° posto – gironi M e N

SABATO 7 SETTEMBRE 2019

Seconda fase – gironi K e L

Girone di classificazione 17°-32° posto – gironi O e P

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019

Seconda fase – gironi I e J

Girone di classificazione 17°-32° posto – gironi M e N

LUNEDI’ 9 SETTEMBRE 2019

Seconda fase – gironi K e L

Girone di classificazione 17°-32° posto – gironi O e P

MARTEDI’ 10 SETTEMBRE 2019

Quarti di finale

MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE 2019

Quarti di finale

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE 2019

Semifinali 5°-8° posto

VENERDI’ 13 SETTEMBRE 2019

Semifinali

SABATO 14 SETTEMBRE 2019

Finali 5° e 7° posto

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019

Finali 1° e 3° posto











