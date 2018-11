Calendario Champions League oggi (martedì 6 novembre), gli orari delle partite e su che canale vederle in tv. Il programma e le dirette streaming

Oggi martedì 6 novembre si giocano otto partite valide per la quarta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Si preannuncia grande spettacolo in giro per mezza Europa, sono in programma alcuni big match di lusso che sicuramente richiameranno l’attenzione di tutti gli appassionati e soprattutto dei tifosi di due squadre italiane.

Il Napoli ospiterà il PSG al San Paolo e andrà a caccia della vittoria sfumata solo all’ultimo minuto a Parigi due settimane fa, l’Inter se la dovrà vedere col Barcellona a San Siro e sogna un clamoroso colpaccio dopo aver perso al Camp Nou. I partenopei saranno particolarmente interessati anche a quello che farà il Liverpool sul campo della Stella Rossa, i nerazzurri sperano in un risultato positivo dallo scontro diretto tra Tottenham e PSV Eindhoven. Altro incontro di cartello è quello tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund, lo Schalke 04 vuole confermarsi in casa contro il Galatasaray, Monaco-Club Brugge e Porto-Lokomotiv Mosca completano il programma.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di oggi martedì 6 novembre valide per la quarta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go, le partite delle squadre italiane saranno in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MARTEDÌ 6 NOVEMBRE:

18.55 Stella Rossa-Liverpool

18.55 Monaco-Club Brugge

21.00 Atletico Madrid-Borussia Dortmund

21.00 Tottenham-PSV Eindhoven

21.00 Schalke 04-Galatasaray

21.00 Napoli-PSG

21.00 Porto-Lokomotiv Mosca

21.00 Inter-Barcellona

CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport di Inter-Barcellona e Napoli-PSG.













