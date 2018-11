Italia-Olanda, Europa Cup pallanuoto femminile 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

Prima uscita stagionale per la Nazionale femminile di pallanuoto: le azzurre entrano in scena nell’esordio dell’Europa Cup 2018-2019 in terra olandese. Sfida per il Setterosa all’Olanda padrona di casa in un incontro già davvero molto emozionante visto il livello delle due compagini in acqua. Nel Girone B avanzeranno tre squadre delle quattro partecipanti: presenti nel raggruppamento anche Francia e Ungheria.

Di seguito il programma completo della sfida.

Europa Cup femminile

Girone B – 1a giornata

Martedì 6 novembre ore 20.00

Olanda-Italia

diretta streaming su FINA TV













