Calcio, Sorteggio Europei Under21 2019: Italia sfortunatissima, girone di ferro con la Spagna

Il sorteggio della Fase Finale degli Europei Under21 2019 di calcio è stato sfortunato per l’Italia. Nella prossima rassegna continentale, che si svolgerà proprio nel Bel Paese dal 16 al 30 giugno 2019, gli azzurrini dovranno affrontare un girone di ferro con Spagna, Polonia e Belgio. L’urna non è stata quindi benevola per noi, mentre è andata decisamente meglio alla Germania, che sfiderà Danimarca, Serbia e Austria. Il terzo gruppo sarà invece formato da Inghilterra, Francia, Romania e Croazia.

L’Italia il 16 giugno a Bologna avrà un esordio di fuoco con i vicecampioni in carica della Spagna, squadra di grandissima qualità, che ha dominato il girone di qualificazione. Tre giorni dopo, sempre a Bologna, sfideremo la Polonia, mentre il 22 giugno a Reggio Emilia chiuderemo con il Belgio, altro avversario molto temibile, imbattuto nel percorso di qualificazione. L’obiettivo minimo della squadra di Luigi Di Biagio sarà quello di qualificarsi per le semifinali, a cui accederanno le vincitrici dei giorni e la migliore seconda, per conquistare il pass di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020.



I GRUPPI DEGLI EUROPEI UNDER21 2019

GRUPPO A

Italia

Spagna

Polonia

Belgio

GRUPPO B

Germania

Danimarca

Serbia

Austria

GRUPPO C

Inghilterra

Francia

Romania

Croazia













