Calcio, Europei Under21 2019: il programma e gli orari delle partite dell’Italia. Il calendario completo

L’Italia affronterà Spagna, Polonia e Belgio nel girone degli Europei Under21 2019 che si disputeranno nel nostro Paese dal 16 al 30 giugno. Gli azzurri andranno in scena a Bologna e a Reggio Emilia in un gruppo davvero molto proibitivo: solo la vincitrice accederà alle semifinali mentre la seconda classificata dovrà sperare di essere la migliore piazzata per proseguire la propria corsa. La nostra Nazionale sarà dunque chiamata a una vera e propria impresa, bisognerà scalare una montagna per entrare tra le magnifiche quattro e qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020.



Gli azzurrini apriranno la rassegna continentale proprio contro le Furie Rosse nel capoluogo felsineo: appuntamento a domenica 16 giugno alle ore 20.45. I ragazzi di Gigi Di Biagio proveranno a partire col piede giusto per poi giocarsi le residue chance contro la Polonia (mercoledì 19 giugno, sempre in prima serata e sempre a Bologna) e chiudere il gruppo A contro il Belgio (sabato 22 giugno, questa volta a Reggio Emilia).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite dell’Italia agli Europei Under21 2019. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai, il palinsesto verrà comunicato successivamente.

GIRONE A (a Bologna e Reggio Emilia): Italia, Spagna, Polonia, Belgio

GIRONE B (a Trieste e Udine): Germania, Danimarca, Serbia, Austria

GIRONE C (a Cesena e San Marino): Inghilterra, Francia, Romania, Croazia

CALENDARIO ITALIA AGLI EUROPEI UNDER21 2019: DATE E PROGRAMMA

DOMENICA 16 GIUGNO:

20.45 Italia-Spagna (a Bologna)

MERCOLEDI’ 19 GIUGNO:

20.45 Italia-Polonia (a Bologna)

SABATO 22 GIUGNO:

20.45 Italia-Belgio (a Reggio Emilia)

MERCOLEDI’ 27 GIUGNO:

Eventuale Playoff olimpico (a Cesena)

18.00 Semifinale 1 (a Reggio Emilia)

21.00 Semifinale 2 (a Bologna)

SABATO 30 GIUGNO:

20.45 Finale Europei Under 21 2019 (a Udine)

COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA IN DIRETTA TV E STREAMING:

Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.













