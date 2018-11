Calendario Europei Under21 calcio 2019: date, programma, orari e tv di tutte le partite

Gli Europei Under 21 2019 di calcio si disputeranno in Italia dal 16 al 30 giugno. Il Bel Paese ospiterà la rassegna continentale di categoria, le migliori 12 Nazionali si sfideranno a viso aperto con l’obiettivo di conquistare l’ambito titolo attualmente detenuto dalla Germania. Si sono formati tre gironi da quattro squadre ciascuno, ogni formazione affronterà le altre del proprio gruppo una sola volta: le tre vincitrici e la migliore seconda classificate accederanno alle semifinali incrociate e contestualmente staccheranno anche la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, se però tra le semifinaliste dovesse esserci l’Inghilterra allora si disputerà uno spareggio tra le altre seconde classificate per assegnare l’ultimo posto a disposizione per i Giochi.



L’Italia proverà a regalarsi grandi gioie in casa, gli azzurrini di Gigi Di Biagio dovranno alzare l’asticella per provare a centrare il colpaccio. Germania, Spagna e Francia sembrano potere fare la differenza al pari di Inghilterra ma non mancheranno anche tante outsider in un torneo che si preannuncia molto avvincente e appassionante. Gli Europei si disputeranno a Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste, Udine e Serravalle (San Marino).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai, il palinsesto verrà comunicato successivamente.

GIRONE A (a Bologna e Reggio Emilia): Italia, Spagna, Polonia, Belgio

GIRONE B (a Trieste e Udine): Germania, Danimarca, Serbia, Austria

GIRONE C (a Cesena e San Marino): Inghilterra, Francia, Romania, Croazia

N.B: In attesa della comunicazione degli orari. Le partite della fase a gironi si giocheranno alle ore 18.00 e 20.45.

CALENDARIO EUROPEI UNDER21 2019: DATE E PROGRAMMA

DOMENICA 16 GIUGNO:

Polonia-Belgio (a Reggio Emilia)

20.45 Italia-Spagna (a Bologna)

LUNEDI’ 17 GIUGNO:

Germania-Danimarca

Serbia-Austria

MARTEDI’ 18 GIUGNO:

Inghilterra-Francia

Romania-Croazia

MERCOLEDI’ 19 GIUGNO:

Spagna-Belgio

20.45 Italia-Polonia (a Bologna)

GIOVEDI’ 20 GIUGNO:

Germania-Serbia

Danimarca-Austria

VENERDI’ 21 GIUGNO:

Inghilterra-Romania

Francia-Croazia

SABATO 22 GIUGNO:

Italia-Belgio (a Reggio Emilia)

Spagna-Polonia (a Bologna)

DOMENICA 23 GIUGNO:

Germania-Austria

Danimarca-Serbia

LUNEDI’ 24 GIUGNO:

Inghilterra-Croazia

Francia-Romania

MERCOLEDI’ 27 GIUGNO:

Eventuale Playoff olimpico (a Cesena)

18.00 Semifinale 1 (a Reggio Emilia)

21.00 Semifinale 2 (a Bologna)

SABATO 30 GIUGNO:

20.45 Finale Europei Under 21 2019 (a Udine)

EUROPEI UNDER 21 2019: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

L'evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai, il palinsesto verrà comunicato successivamente.













