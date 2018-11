Pallanuoto femminile, A1 2018-2019: quarta giornata. Orizzonte e Plebiscito avanti in coppia

Sono due le compagini che guidano il campionato di A1 di pallanuoto femminile: vanno avanti in coppia Orizzonte Catania e Plebiscito Padova, ancora al comando della classifica con quattro successi in altrettante partite. Nessun problema per entrambe nel quarto turno: vittoria a Firenza per le padovane, successo in casa sul Bogliasco per le sicule. Vincono nettamente anche SIS Roma e Rapallo, mentre nello scontro più equilibrato la spunta di misura Milano sul Verona. Andiamo a rivivere questa giornata con i risultati e la classifica aggiornata.

Quarta giornata

CSS Verona-Kally NC Milano 9-10

Rapallo PN-F&D H2O 20-6

Torre del Grifo-SIS Roma 3-20

RN Florentia-Plebiscito PD 3-14

L’Ekipe Orizzonte-Bogliasco Bene 16-4

Classifica

Orizzonte 12 Plebiscito 12 Rapallo 7 Sis Roma 7 N.C. Milano 6 Css Verona 6 Bogliasco 4 Florentia 4 Torre del Grifo 0 F&D H20 0

Foto: Griffoni