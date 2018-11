Calcio, Serie A 2018-2019: Genoa-Napoli 1-2, Fabian Ruiz e un autogol di Biraschi condannano i rossoblu

Foto Cafaro/LaPresse 2 Novembre 2018 Napoli, Italia sport calcio Napoli vs Empoli - Campionato di calcio Serie A TIM 2018/2019 - stadio San Paolo. Nella foto: Dries Mertens (SSC Napoli) esulta dopo aver segnato la rete del 2-0. Photo Cafaro/LaPresse November 2, 2018 Naples, Italy sport soccer Napoli vs Empoli - Italian Football Championship League A TIM 2018/2019 - San Paolo stadium. In the pic: Dries Mertens (SSC Napoli) celebrates after scoring the 2-0 goal.

Termina 1-2 allo Stadio Marassi di Genova l’anticipo serale tra Genoa e Napoli, valevole per il 12° turno del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Nel corso di una partita interrotta per pioggia battente al 58′ e su un campo molto pesante sono stati Christian Kouamé (Genoa) e Fabian Ruiz (Napoli) e Davide Biraschi (autorete Genoa) a iscriversi al tabellino di questa gara così condizionata dalle mutevoli condizioni meteorologiche. La squadra di Carlo Ancelotti sale a quota 28 punti in classifica generale, a 3 lunghezze dalla Juventus capolista che giocherà domani a Milano contro il Milan.

Si gioca al alto ritmo nel primo tempo e i rossoblu con grande ardore cercano di tenere lontani gli azzurri di Ancelotti dalla propria porta. Al 12′ però c’è la grande occasione per il Napoli con Lorenzo Insigne che colpisce in pieno il montante della porta di Radu. Sembra che la formazione ospite stia prendendo il sopravvento ma poi un’incornata di Kouamé consente ai genoani di passare in vantaggio. La compagine napoletana attacca a testa bassa e prima Calejon e poi Milik vanno vicini alla marcatura ma non sono sufficientemente lucidi negli ultimi 20 metri.

Nella ripresa, il gioco viene interrotto al 58′ per l’arrivo di un autentico nubifragio che costringe l’arbitro ad interrompere la gara. Si riprende dopo una decina di minuti ed è Fabian Ruiz a rimettere le cose al loro posto in casa napoletana al 62′. Un gol che cambia un po’ l’inerzia della partita e sugli sviluppi di una palla inattiva, un discusso contrasto tra Raul Albiol e Biraschi porta all’autorete del rossoblu e alla marcatura che decide il confronto. Il VAR non cambia la decisione presa dal direttore di gara e i napoletani possono festeggiare.













