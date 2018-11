Basket, 6a giornata 2018-2019: Venezia sbanca Sassari, Craft firma la prima di Trento con Brescia

Venezia continua nella sua imbattibilità e Trento vince la prima partita in campionato. Sono questi i temi principali degli anticipi della sesta giornata della Serie A di basket.

La Reyer espugna il campo della Dinamo Sassari per 86-83 in rimonta e si conferma in vetta alla classifica. Una partita che ha visto per almeno due quarti i padroni di casa mantenere un comodo vantaggio, ma al rientro dagli spogliatoi Haynes e Daye hanno cominciato a ribaltare l’inerzia della partita. Nell’ultimo quarto Watt e Bramos riescono a costruire un parziale che porta Venezia sul +7 e poi ci pensano ancora Haynes e Daye a chiudere i conti. Il miglior marcatore della partita è proprio Austin Daye con 21 punti, mentre a Sassari non bastano i 16 di Terran Petteway.

Non poteva esserci un ritorno migliore per Aaron Craft a Trento. Il play americano è l’assoluto protagonista della prima vittoria in campionato della Dolomiti Energia contro la Germani Basket Brescia. Un canestro praticamente allo scadere di Craft firma il 76-75 che sblocca finalmente i padroni di casa dallo zero in classifica. È una partita che si gioca punto a punto con la paura di entrambe le squadre di perdere ancora (Trento arrivava da 10 ko di fila compresa l’Eurocup). Si decide tutto in un finale palpitante con Moss che segna i liberi del +1 e poi arriva la gemma finale di Craft che fa esplodere il pubblico di casa. Grande prestazione per Trento di Beto Gomes, che mette a referto 18 punti, ma ottimo contributo anche di Fabio Mian con 15 punti. A Brescia non bastano i 17 punti di Awudu Abass e di Allen.

Questi tabellini delle due partite

DOLOMITI ENERGIA SASSARI – REYER VENEZIA 83-86 (23-11, 17-22, 20-29, 23-24

Sassari: Petteway 16, Bamforth 15, Polonara 15

Venezia: Daye 21, Haynes 15, Tonut 13

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – GERMANI BASKET BRESCIA 76-75 (19-22, 19-17, 18-19, 20-17)

Trento: Gomes 18, Mian 15, Hogue 2

Brescia: Allen 17, Abass 17, Mika 10













