Calcio, Qualificazioni Europei 2020: Italia, bisogna risorgere! Missione da compiere dopo lo smacco Mondiale

L’Italia attende di conoscere quali saranno gli avversari che dovrà affrontare durante le qualificazioni agli Europei 2020 di calcio: domenica 2 dicembre (ore 12.00) l’urna di Dublino emetterà i propri verdetti e sapremo le cinque rivali degli azzurri nel girone, la nostra Nazionale giocherà le dieci partite nel corso del 2019 e non deve fallire dopo la tragica notte di San Siro contro la Svezia che ci estromise dai Mondiali. Il rischio di un gruppo da brividi con Germania e Serbia è molto concreto ma sono possibili anche degli accoppiamenti più morbidi che permetterebbero agli azzurri di giocarsela in maniera più agevole, l’obiettivo è quello di essere tra le prime due classificate del raggruppamento per qualificarsi alla rassegna continentale che per la prima volta nella storia sarà itinerante.

L’Italia sta cercando di uscire dal tunnel, l’esclusione dai Mondiali è stata un bruttissimo colpo e ci ha fatto sprofondare ma ora la cura di Roberto Mancini sembra averci fatto entrare in una nuova dimensione: passo dopo passo stiamo trovando una nuova identità e un nuovo sistema di gioco, molto più fluido a centrocampo e più propositivo in fase di manovra, molto solido in difesa ma purtroppo con delle importanti difficoltà in fase realizzativa (segnare un gol sembra una vera e propria impresa). Ci sono diversi dettagli da mettere a posto anche se la strada intrapresa negli ultimi mesi in Nations League sembra essere quella corretta: il prossimo anno dovremo essere assolutamente protagonisti e dovremo qualificarci a tutti i costi, non si potrà fallire questo obiettivo. L’ingresso tra le migliori 24 formazioni del Vecchio Continente è una prerogativa per questa Italia che non può sprofondare ancora più in basso, un’altra estate senza competizioni internazionali sarebbe davvero troppo e sarebbe un colpo quasi mortale sul nostro calcio.

La buona guardia di Donnarumma tra i pali, la caratura di Bonucci e Chiellini al centro, la qualità di Verratti e Jorginho a centrocampo, giovani novità come Sensi: si riparte da cui con la speranza anche di trovare la via del gol perché come ha dichiarato Mancini, dopo la vittoria contro gli USA in amichevole, ora dobbiamo vincerle tutte. L’atteggiamento giusto per staccare il pass per gli Europei ma prima scopriamo quali saranno gli avversari che ci troveremo di fronte: la nuova Italia deve rinascere definitivamente durante le qualificazioni e poi nell’estate del 2020 potrebbe risorgere da un momento all’altro, come un’Araba Fenice che non muore mai.













Foto: marco iacobucci shutterstock