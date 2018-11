Calcio, Nations League 2019: Italia-Portogallo, partita di San Siro affidata all’arbitro Danny Makkelie

Il conto alla rovescia di Italia-Portogallo procede velocemente. Il match valido per la quinta giornata della Nations League 2019 del gruppo 3 della Lega A è tra le partite di cartello di questo turno. Lo scenario di San Siro, in questo senso, contribuirà a creare ulteriore pathos visto che un anno fa la Nazionale azzurra fu eliminata nel playoff di qualificazione ai Mondiali 2018 dalla Svezia. Una delle serate più negative della storia calcistica tricolore.

E’ anche un po’ per questo che il significato di questa sfida ha un sapore molto particolare. Servirà dunque una direzione da parte dell’arbitro sicura e ferma. La Uefa ha scelto il 35enne olandese Danny Makkelie che sarà coadiuvato dagli assistenti Mario Diks ed Hessel Steegstra, dal quarto uomo Erwin Zeinstra e dagli addizionali Kevin Blom e Paulus van Boekel, tutti facente parte delle federazione orange.

Makelie ha arbitrato un incontro in questa Nations League ma di grande prestigio, ovvero Inghilterra-Spagna, con il successo delle Furie Rosse 2-1 in trasferta, mentre vanta due presenze in Champions League e 1 nelle qualificazioni di Europa League. Un arbitro, dunque, giovane ma dal cartellino facile come dimostrano le nove ammonizione e il rosso nei due match arbitrati nella massima competizione per club del Vecchio Continente. Per quanto concerne altri confronti tra selezioni nazionali da considerare anche la sfida amichevole tra Arabia Saudita e Brasile del 12 ottobre di quest’anno, terminata 2-0 in favore dei verdeoro.

Non vi sono precedenti con le due squadre di questa partita. I calciatori, dunque, dovranno stare particolarmente attenti e curare anche la pulizia degli interventi per non avere cattive sorprese.













