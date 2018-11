Calcio, Lorenzo Insigne: “Siamo una grande squadra contro il Portogallo vogliamo dare una risposta importante”

Il conto alla rovescia di Italia-Portogallo procede velocemente. Il match valido per la quinta giornata della Nations League 2019 del gruppo 3 della Lega A è tra le partite di cartello di questo turno, in programma il 17 novembre. Lo scenario di San Siro, in questo senso, contribuirà a creare ulteriore pathos visto che un anno fa la Nazionale azzurra fu eliminata nel playoff di qualificazione ai Mondiali 2018 dalla Svezia. Una delle serate più negative della storia calcistica tricolore.

Un match che Lorenzo Insigne ricorda piuttosto bene, essendo stato il calciatore che tutti o quasi avremmo voluto vedere in campo, tranne il CT Gian Piero Ventura. Di acqua ne è passata sotto i ponti e tante cose sono cambiate: nuovo tecnico in panchina e nuovo presidente della FIGC. Con spirito determinato, quindi, che “Lorenzo il Magnifico” guarda al match contro i lusitani, conscio delle difficoltà, nella conferenza stampa odierna a Coverciano.

“Ci sono diversi calciatori esperti e molti giovani in questa squadra che si stanno confermando in Serie A ad alti livelli. Poi molti di noi giocano la Champions League ed è una cosa che aiuta a migliorare. Così proviamo a portare in Nazionale la nostra esperienza per favorire la crescita dei giovani“, le parole del calciatore del Napoli.

Ripensando poi a quella sera così negativa, Lorenzo non lascia trasparire nessuna contrarietà nei confronti di Ventura: “Ho sempre accettato le scelte di qualunque allenatore, e dico lo stesso in questo caso. Avevamo fiducia di chi era sceso in campo, è andata male e ora dobbiamo guardare avanti“.

Obiettivo vittoria per l’Italia contro i portoghesi anche se centrare il primato è complicato: “Sarà difficile, ma non impossibile. Abbiamo tanti calciatori forti, siamo una grande Nazionale. Poi possiamo contare sulla spinta del nostro pubblico e vogliamo dare una risposta importante“. E su Mancini la risposta è secca: “Da uno con la sua esperienza c’è solo da imparare. Purtroppo non è facile mettere in campo certe idee quando ci si vede così poco, ma contro la Polonia si è visto qualcosa in più rispetto agli anni scorsi“.













Foto: Marco Iacobucci / Shutterstock.com