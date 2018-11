Calcio, l’Empoli esonera Aurelio Andreazzoli, al suo posto pronto Beppe Iachini

L’Empoli ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore Aurelio Andreazzoli. Il tecnico di Massa aveva guidato il club toscano alla promozione lo scorso anno, ma in questa stagione non è riuscito a trovare la giusta quadra in Serie A e dopo la vittoria all’esordio, ha subito tre pareggi e sette sconfitte, tra cui il pesante 5-1 contro il Napoli, che ha spinto il presidente Corsi a fare il cambio.

Questo il comunicato ufficiale con cui il club ha dato l’annuncio: “L´Empoli FC rende noto di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Aurelio Andreazzoli ed i suoi collaboratori Giacomo Lazzini e Andrea Aliboni. A mister Andreazzoli, protagonista con i nostri colori della splendida cavalcata che nella stagione passata ha permesso al club di tornare a calcare il palcoscenico della massima serie, vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto. Al contempo Empoli FC augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale”.

Al suo posto dovrebbe subentrare Beppe Iachini, che lo scorso anno era alla guida del Sassuolo. In serata è previsto un incontro tra il tecnico di Ascoli e la dirigenza dell’Empoli per limare gli ultimi dettagli e formalizzare l’accordo. Questo è il terzo cambio di allenatore da inizio stagione, dopo quelli di Genoa (Juric al posto di Ballardini) e Chievo (Ventura al posto di D’Anna).













Foto: Vlad1988 / Shutterstock.com