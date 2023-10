Calcio: Scamacca show, l’Atalanta batte l’Empoli 3-0 nel segno del bomber azzurro

In scena oggi i due posticipi del lunedì per quanto riguarda il campionato di Serie A di calcio nella decima giornata. Dopo la sorprendente vittoria a Firenze, cade ancora l’Empoli: al Castellani è dominio per una super Atalanta che si impone per 3-0 nel segno di Gianluca Scamacca.

Il bomber della nazionale italiana infatti è devastante, oggi trova la giornata di grazia con due gol, un assist e alcune giocate davvero fenomenali che fanno ben sperare anche Luciano Spalletti.

Dopo 5′ imbucata di Lookman ed ecco che Scamacca è strepitoso con un colpo di tacco che beffa a tu per tu Berisha. Al 29′ il raddoppio è dell’olandese Koopmeiners che chiude al meglio l’uno-due ancora con il proprio centravanti.

Nella ripresa Scamacca trova la doppietta, su assist di De Roon al 51′ grazie ad un gran destro e pochi minuti dopo con un tiro dal limite dell’area centra la traversa. Empoli non pervenuto oggi contro una squadra di Gasperini eccellente, i toscani si sono affidati solamente alle ripartenze di Cambiaghi.

Foto: Lapresse