Calcio, Italia-Inghilterra Under 21: Gigi Di Biagio “Avversario di livello, non sarà mai un’amichevole”

La Nazionale Under 21 affronterà domani a Ferrara l’Inghilterra in amichevole. Un test molto importante e di grande prestigio per gli azzurrini di Gigi Di Biagio, che sfidano una squadra che si presenta agli Europei del prossimo anno da imbattuta nel suo girone di qualificazione.

Il CT azzurro ha parlato, nella conferenza stampa della vigilia, dell’Inghilterra: “Siamo contenti di incontrare una squadra come la nazionale inglese, perché cercavamo il confronto con avversari di alto livello. Sono partite che servono per crescere e per valutare la nostra condizione. A livello internazionale questo tipo di gare non sono mai amichevoli perché il blasone dell’avversaria lo richiede. Siamo soddisfatti di misurarci con questa realtà, sarà una partita sicuramente bella da vedere”.

Di Biagio continua sulla partita di domani e sui possibili esperimenti nella squadra azzurra: “L’Inghilterra è una squadra molto forte, fisica, giocarci contro ci darà delle risposte interessanti. Gli inglesi stanno lavorando molto bene, hanno diversi giocatori in Nazionale A e qualche infortunato come l’abbiamo anche noi, quindi avremo tutte e due la possibilità di provare giocatori nuovi e modi diversi di stare in campo. In questo senso vanno benissimo queste amichevoli per capire tante cose”.

L’Under 21 torna a Ferrara dopo oltre un anno dall’amichevole vinta per 4-0 contro il Marocco. Di Biagio si è soffermato anche sulla sede della partita: “È bello essere di nuovo qui, c’è grande entusiasmo e tanta gente che verrà allo stadio. Noi in questa città abbiamo fatto sempre buone prestazioni e buoni risultati. Domani ci sarà un pubblico che ha voglia di calcio e noi cercheremo di accontentarlo. La crescita della mia squadra nei mesi è stata evidente, è normale che qualche ragazzo ha bisogno di giocare perché lo fa poco nel proprio club, ma lo farà con noi; magari non tutti avranno il minutaggio nelle gambe, cercheremo di sfruttare la voglia di mettersi in mostra che tutti devono avere se vogliono andare all’Europeo”.

