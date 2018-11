Calcio, Italia-Germania Under 21: un altro test importante per Di Biagio in vista dell’Europeo

Domani, lunedì 19 novembre, la Nazionale italiana di calcio Under 21 tornerà in campo per la seconda amichevole in programma nel giro di pochi giorni. La formazione guidata da Luigi Di Biagio scenderà in campo a Reggio Emilia contro la Germania in una sfida prestigiosa e ricca di storia. Il commissario tecnico è alla ricerca di risposte dai propri giocatori dopo la sconfitta contro l’Inghilterra di giovedì scorso e vuole proseguire nel percorso di crescita in vista dell’Europeo che si svolgerà proprio in Italia tra il 16 e il 30 giugno 2019.

Contro l’Inghilterra la Nazionale ha messo in luce diversi aspetti positivi. In particolare hanno convinto le prestazioni di Moise Kean, giocatore della Juventus classe 2000, di Emil Audero, portiere titolare della Sampdoria, e di Vittorio Parigini, esterno del Torino e veterano del gruppo. Più in generale l’Italia ha saputo tenere testa agli inglesi anche sotto l’aspetto del gioco producendo numerose occasioni da gol e calando soltanto nella ripresa.



L’avversario di domani sarà altrettanto ostico e aiuterà gli azzurrini a proseguire il loro cammino verso la maturazione definitiva. La Germania è campione d’Europa in carica e ha vinto agevolmente il proprio gruppo di qualificazione per la prossima rassegna continentale con otto vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. La Nazionale tedesca è da anni ritenuta un modello per la crescita e lo sviluppo dei giovani talenti. Un successo sarebbe per l’Italia un’importante iniezione di fiducia in vista dei prossimi appuntamenti e permetterebbe a Di Biagio di lavorare con la massima serenità in prospettiva Europeo 2019.













