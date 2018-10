Calcio femminile, Serie A 2018-2019: netta vittoria della Juventus contro l’Orobica, Roma-Tavagnacco 2-2 nei due recuperi

Giornata di recuperi quella odierna per il campionato di calcio femminile di Serie A 2018-2019. Roma e Juventus infatti sono scese in campo, rispettivamente contro Tavagnacco ed Orobica, per gli incontri che si sarebbero dovuti disputare nel secondo e terzo turno del torneo nazionale.

Le giallorosse di Elisabetta Bavagnoli hanno pareggiato 2-2 in rimonta, tra le mura amiche dello stadio “Tre Fontane” contro le gialloblu. Le friulane, infatti, si sono trovate in vantaggio di due reti con Kaja Eržen e Maria Zuliani. Poi il capitano Elisa Bartoli e Flaminia Simonetti in pieno recupero hanno permesso alle capitoline di strappare un punto prezioso per la classifica. Le romane salgono a quota 4 punti, tirandosi fuori dalla zona retrocessione mentre il Tavagnacco è settimo a quota 7 punti.

La Vecchia Signora si è imposta, invece, piuttosto nettamente a Vinovo contro la citata Orobica. 5 le reti messe a segno dalla formazione di Rita Guarino. Benedetta Glionna, Cristiana Girelli, una doppietta di Barbara Bonansea e Arianna Caruso hanno regalato il successo alle bianconere che così raggiungono in vetta alla classifica il Milan (13 punti) mentre le ospiti rimangono a 3 punti in penultima piazza. Lo scontro diretto di domenica tra le ragazze di Guarino e le rossonere di Carolina Morace sarà ancor più interessante.













Foto: Claudio Bosco/livephotosport