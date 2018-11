Calcio femminile, Serie A 2018-2019: il Milan torna al successo, quarta vittoria consecutiva della Roma

In attesa del posticipo domenicale tra Fiorentina e Juventus, è andata in scena buona parte dell’ottava giornata del campionato di calcio femminile di Serie A 2018-2019.

Il Milan, reduce dal pareggio contro la Florentia di sette giorni fa, è tornato al successo 3-1 contro l’Orobica. Le ragazze allenate da Carolina Morace si sono imposte tra le mura amiche grazie ad una doppietta di Manuela Giugliano (al 26′ e al 74′) ed alla segnatura di Daniela Sabato. Il gol del momentaneo pareggio delle ospiti è stata siglato da Luana Merli al 61′. Con questa vittoria le rossonere rafforzano la propria leadership a quota 20 punti.

Riprende il filo del discorso interrotto anche il Sassuolo di Gianpietro Piovani. Le neroverdi hanno fatto valere il fattore campo e hanno superato 4-1 il Verona. Le marcature sono state della finlandese Riikka Hannula al 40′, della polacca Katarzyna Daleszczyk al 45′, su calcio di rigore, di Veronica Battelani al 65′ e di Adina Giurgiu all’88’. La realizzazione della bandiera della rumena Laura Rus dal dischetto al 92′. Sassuolo che raggiunge la Fiorentina in terza posizione in graduatoria (15 punti) ma le viola hanno due partite in meno.

Continua a volare la Roma. Quarto centro consecutivo per la formazione capitolina che sembra aver trovato la quadratura del cerchio. Vittoria 2-0 contro l’Atalanta Mozzanica in trasferta: a segno la solita Annamaria Serturini al 6′ e Martina Piemonte al 91. Con questo riscontro la compagine allenata da Elisabetta Bavagnoli sale a quota 13 punti in classifica (sesto posto). Successo in trasferta per il Tavagnacco allo stadio Olivieri contro il ChievoVerona Valpo. 3-2 lo score di una partita decisamente combattuta, decisa dalle realizzazioni di Caterina Ferin al 57′, della finlandese Heidi Kollanen al 60′ e della slovena Kaja Erzen all’84’. Per le padrone di casa a segno Debora Mascanzoni al 49′ e Valeria Pirone al 76′. Tavagnacco in settima posizione in classifica (11 punti). A chiosa altri tre punti ottenuti dalla Florentia (quinta posizione in graduatoria), vittoriosa sul campo Pink Sport Time con una doppietta di Deborah Salvatori Rinaldi al 42′ e al 50′. Una gara condizionata anche dall’espulsione al 66′ di Martina Di Bari.

RISULTATI – OTTAVA GIORNATA – SERIE A CALCIO FEMMINILE

24 nov. – ore 14:30 ChievoVerona Valpo-Tavagnacco 2-3 25 nov. – ore 12:30 Fiorentina-Juventus (Diretta televisiva su Sky Sport) – 24 nov. – ore 14:30 Milan-Orobica 3-1 – ore 14:30 Mozzanica-Roma 0-2 – ore 14:30 Pink Sport Time-Florentia 0-2 – ore 14:30 Sassuolo-Verona 4-1

CLASSIFICA SERIE A

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. 20 8 6 2 0 20 6 +14 2. 16 7 5 1 1 24 4 +20 3. 15 6 5 0 1 23 6 +17 4. 15 8 4 3 1 16 9 +7 5. 14 8 4 2 2 12 10 +2 6. 13 8 4 1 3 18 12 +6 7. 11 8 3 2 3 9 11 -2 8. 7 8 2 1 5 7 14 -7 9. 7 8 2 1 5 8 16 -8 10. 7 8 2 1 5 10 25 -15 11. 3 8 1 0 7 2 19 -17 12. 3 7 1 0 6 4 22 -18













Foto: Claudio Bosco / livephotosport