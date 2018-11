Calcio, Europa League 2019: i risultati del 29 novembre. Arsenal e Chelsea ai sedicesimi di finale da primi del girone

Penultima giornata di incontri nella fase a gironi dell’Europa League 2019 e il quadro delle qualificate ai sedicesimi di finale va delineandosi. Nel gruppo A il Bayern Leverkusen (già qualificato) pareggia 1-1 contro il Ludogerets. Ospiti in vantaggio con il gol di Marcelinho ma la rete di Weiser riporta in linea di galleggiamento i teutonici che rimangono in vetta al girone. In Svizzera lo Zurigo, già sicuro della qualificazione, viene sconfitto 2-1 dall’Aek Larnaca grazie alle marcature di Giannou e di Trickovski. Il gol del momentaneo pareggio porta la firma di Khelifi.

Nel gruppo B il Celtic si impone 1-0 in Norvegia contro il Rosenborg con la segnatura di Sinclair mentre il Salisburgo (già qualificato) supera 1-0 i tedeschi del Lipsia. Con questi risultati gli scozzesi si avvicinano ai sedicesimi di finale. Nel gruppo C vittoria del Bordeaux 2-0 contro lo Slavia Praga. De Preville e Kounde i realizzatori e le speranze di accedere alla fase ad eliminazione diretta ci sono ancora. Risultato pieno anche dello Zenit, primo matematicamente in questo girone, per effetto della rete di Mak contro il Copenhagen. Nel gruppo D arrivano due pareggi 0-0 tra Fenerbahce-Dinamo Zagabria e tra Anderlecht e Trnava. Girone che sorride ai croati e ai turchi che passano come primi e secondi.

Verdetti emessi anche nel gruppo E dove l’Arsenal e lo Sporting Lisbona conquistano i sedicesimi da prima e seconda. I Gunners centrano il bersagli grosso vincendo 3-0 in trasferta contro il Vorskla. Smith-Rowe, Ramsey su rigore e Wollock gli autori dei gol. I portoghesi rifilano ben 6 reti al Qarabag a Baku. Un 6-1 frutto delle reti di Dost (rigore), Bruno Fernandes (doppietta), Nani, Diaby (doppietta). Per i padroni di casa la realizzazione del momentaneo pareggio è stata siglata da Zoubir.

Nel girone F vittoria del Milan 5-2 contro il Dudelange mentre il Betis Siviglia supera 1-0 l’Olympiacos con la marcatura di Canales che conferma gli iberici in prima posizione davanti ai rossoneri. Nel gruppo J il Krasnodar si impone 2-1 contro l’Akhisar. Turchi in vantaggio con Serginho ma poi i gol di Gazinskiy e di Ari regalano il primato ai russi. Cade invece il Siviglia a Liegi contro lo Standard per effetto della marcatura di Djenepo e per gli iberici, secondi a pari punti coi belgi, la qualificazione si complica.

Nel gruppo G, sconfitta 2-1 dello Spartak Mosca contro il Rapid Vienna (2-1): Ze Luis e Schobesberger decidono la sfida di Mosca. Il gol de momentaneo pari è di Mert Mauldur. 0-0 invece tra i Rangers e Villareal e situazione decisamente equilibrata. Nel gruppo H la sconfitta della Lazio e il successo dell’Eintracht Francoforte definiscono il quadro con i tedeschi qualificati per primi e i biancocelesti per secondi mentre mentre il Chelsea di Sarri con il 4-0 rifilato al PAOK a Stamford Bridge, frutto delle reti di Giroud (doppietta), Hudson-Odoi e di Morata, ha la matematica certezza del pass come primo del girone L.

Foto: CosminIftode Shutterstock.com